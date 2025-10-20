Ракетная опасность: в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу

В Киеве 20 октября 2025 года раздается сирена из-за российского истребителя МиГ-31К (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве и всех областях Украины в понедельник, 20 октября, объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.

Обновлено в 12:35. Отбой угрозы по МиГ.

Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности для всей страны из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в России.

Истребитель является носителем аэробаллистических ракет Кинжал.

Фото: alerts.in.ua

В ночь на 20 октября оккупанты атаковали Украину тремя баллистическими ракетами и 60 дронами, ПВО обезвредила 38 БпЛА.

В результате атаки повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении, некоторые поезда следуют с задержками. В Черниговской области есть попадания в объекты критической энергоинфраструктуры.

В Днепропетровской области дроны вызвали пожар в пятиэтажке, сгорел также магазин АТБ.