Российские войска ночью атаковали Украину баллистическими ракетами и 60 дронами, есть попадания трех Искандеров

Войска страны-агрессора России в ночь на понедельник, 20 октября, атаковали Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 60 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 40 из них — шахеды.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 09:00, противовоздушная оборона, предварительно, сбила и обезвредила 38 российских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание трех баллистических ракет и 20 ударных дронов на 12 локациях.

В ВСУ предупредили, что атака шахедами продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько российских целей.

Ранее 20 октября сообщалось, что в результате российской атаки повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении, некоторые поезда следуют с задержками.

В Черниговской области есть попадания в объекты критической энергоинфраструктуры.

В Днепропетровской области дроны вызвали пожар в пятиэтажке, сгорел также магазин АТБ.