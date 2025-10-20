В Днепропетровской области в результате ночной атаки РФ горела пятиэтажка, уничтожен магазин АТБ — фото

20 октября, 08:43
Последствия российской атаки шахедами на Покровскую общину Днепропетровской области, 20 октября 2025 года (Фото: Владислав Гайваненко / Telegram)

Войска страны-агрессора России в ночь на понедельник, 20 октября, атаковали шахедами Синельниковский район Днепропетровской области, в результате чего возник пожар в пятиэтажке.

Об этом сообщает руководитель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Загорелись магазины, поврежден дом культуры. Пострадавших нет.

Владислав Гайваненко / Telegram
Фото: Владислав Гайваненко / Telegram
Владислав Гайваненко / Telegram
Фото: Владислав Гайваненко / Telegram

В ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали все пожары.

ГСЧС Днепропетровской области
Фото: ГСЧС Днепропетровской области
Владислав Гайваненко / Telegram
Фото: Владислав Гайваненко / Telegram

В Сети пишут, что в результате атаки сгорел магазин АТБ в городе Покровское.

ГСЧС Днепропетровской области
Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Также россияне ударили FPV-дроном и артиллерией по Никополю и Покровской громаде. Повреждены четыре частных дома, шесть хозяйственных построек и линия электропередач.

По данным ОВА, противовоздушная оборона сбила над регионом ночью пять российских дронов.

19 октября оккупанты также били дронами по Днепропетровской области, в городе Шахтерское горели три многоэтажных дома, пострадали 11 человек.

