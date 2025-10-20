Российские войска второй раз за сутки атаковали объект энергетики в Черниговской области: 2700 абонентов без света

В Нежинском районе 2700 остались без света после атаки РФ (Фото: REUTERS/Nina Liashonok)

Российские войска в понедельник, 20 октября, второй раз за сутки атаковали объект энергетики в Нежинском районе Черниговской области . 2700 абонентов остались без электроснабжения, сообщили в АО Черниговоблэнерго.

Энергетики с вечера усиленно работают над ликвидацией аварий, однако повреждения «очень масштабные», отметили в компании.

«Делаем все, чтобы заживить своих абонентов как можно быстрее, хотя это и не просто», — говорится в сообщении.

Ночью в Черниговоблэнерго сообщили, что российские войска нанесли удар по энергетическому объекту в Нежинском районе. На месте продолжаются аварийно-восстановительные работы. Информация о пострадавших уточняется.

В ночь на 10 октября страна-агрессор Россия осуществила одну из крупнейших атак на энергетические объекты Украины. Значительное количество потребителей было обесточено в Киеве, а также в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.