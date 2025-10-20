На Сумском направлении в результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура, ряд поездов движутся с задержками

20 октября, 07:40
Укрзализныця предупредила о задержке ряда поездов

Из-за обстрелов российских захватчиков повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении, некоторые поезда следуют с задержками.

Об этом утром в понедельник, 20 октября, предупредили в Укрзализныце.

Согласно сообщению, от ст. Плиски поезда № 46 Ужгород — Харьков и № 113 Харьков — Львов отправились с задержкой более одного часа из-за замены локомотивной тяги.

Кроме того, есть изменения в региональном сообщении.

«Так, с резервными тепловозами и соответственно с задержкой курсирует региональный поезд № 895 Конотоп Фастов-1. Прибудем на конечную с ориентировочной задержкой 1 час 20 минут», — говорится в сообщении УЗ.

Также задерживается пригородный рейс № 6452 Нежин — Конотоп. На сейчас задержка два часа.

12 октября министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что с августа 2025 года российские оккупанты нанесли по объектам Укрзализныци почти 300 ударов.

7 октября он сообщил, что Россия пытается парализовать работу Укрзализныци.

