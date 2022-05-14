«Украинцы воюют, импровизируя». Экс-спецназовец из Южной Кореи, освобождающий Украину, рассказал, как здесь ведутся бои 14 мая, 09:20 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською В Украине бывший морской котик Кен Ри участвовал в освобождении Ирпеня и сейчас помогает на юге страны. (Фото:DR)

Кен Ри, бывший морской котик из Южной Кореи, а теперь боец Интернационального легиона, воюющий за Украину, рассказывает о своем боевом опыте, делится впечатлениями от военной стратегии украинцев и жалуется на местный климат.

С начала российского вторжения к украинским военным на поле боя присоединились десятки тысяч добровольцев из многих стран — хорошо тренированных, опытных и экипированных бойцов сильнейших армий мира. Большинство из них вступило в ряды Интернационального легиона Территориальной обороны при ВСУ, который специально для иностранных граждан создал украинский президент Владимир Зеленский еще в конце февраля.

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Среди таких бойцов — 38-летний Кен Ри, бывший морской котик и лейтенант спецподразделения ВМС Республики Корея, прибывший в Украину в начале марта. После завершения восьмилетней службы Ри наработал солидное резюме: занимал несколько государственных должностей на родине, работал в Департаменте США и ООН, участвовал в популярном шоу о военных и завел собственный YouTube-канал, на который впоследствии подписалось 800 тыс. человек.

До приезда в Украину корейский экс-спецназовец управлял собственной компанией, которая предоставляла консультационные услуги военным и полицейским, а также помогала индустрии развлечений снимать военное кино. Еще одно направление деятельности его бизнеса — спасение пострадавших от глобальных катастроф, одна из которых, по словам корейского добровольца, происходит прямо сейчас в Украине.

НВ взял у Кен Ри интервью.

— Почему вы здесь, какова была ваша мотивация воевать за Украину?

— У каждого есть причина приехать в Украину. Для меня это абсолютно вопрос морали. Я увидел по телевизору, что здесь происходит, не мог поверить, что Россия может вот так напрямик вторгнуться в суверенное государство. В своей голове я знал, кто плохие, а кто хорошие ребята.

Сначала президент Зеленский сказал, что нужны воины только из соседних европейских стран. Потому я думал, что не смогу приехать из Кореи. Но когда он объяснил, что это могут быть волонтеры со всего мира, я сразу же упаковал чемоданы.

Как бывший оператор спецподразделения, я имею навыки, которые могут реально помочь здесь военным. Если я буду просто сидеть на пятой точке, ничего не делать и смотреть CNN — это будет неправильно. Как будто идешь по улице и видишь, как двое ребят насилуют женщину. Вы будете просто смотреть? Особенно если научены что-то делать с этим, если у вас есть опыт, чтобы помочь. Для меня это само по себе преступление — ничего не делать. Потому я здесь.

— Что ваша семья думает о решении воевать так далеко от дома и за другую страну?

— Моя мама всегда волнуется — у нее сейчас истерика, ей очень не нравится, что я здесь. Стараюсь ее успокоить, говорю родственникам, что кому-то нужно ехать в Украину и помогать. А они: «Почему ты? Кто-то другой может это сделать!». Тем не менее, для меня важно быть здесь, даже если моя семья со мной не соглашается — помогать местным жителям и военным.

— Что вы знали об Украине до приезда сюда?

— Я здесь впервые и, несмотря на то, что приехал на войну, очень рад быть здесь. До этого немного знал об Украине, потому что изучал в колледже международную политологию. Это одна из стран, которая меня действительно заинтересовала. Я знаю, что Украина была частью Советского Союза, имела сложную историю с Россией и ядерное оружие, от которого она отказалась в обмен на мир и безопасность. Чего, очевидно, не произошло.

В Украине Ри восхищается отзывчивостью местных жителей и жалуется на суровый климат / Фото: DR

Однажды я был в России — во Владивостоке. Это недалеко от Кореи, и многие корейцы едут туда ради осмотра достопримечательностей и туристических путешествий. Поэтому, приехав в Украину, я заметил, что все это напоминает мне историю Южной и Северной Кореи. Для иностранца, на первый взгляд, люди вроде бы имеют много общего, например похожая речь и внешность. Но ведь это разные страны, которые всегда воевали между собой.

— Какой у вас был боевой опыт и успели ли уже повоевать здесь, в Украине?

— В составе корейских морских котиков мы спасали заложников в Сомали: в 2009—2011 годах там было много контртеррористических операций, и я получил там большой боевой опыт. После этого был в Ираке в тяжелые периоды, так же как и попал в Украину — на первой неделе войны, когда Киев был под угрозой вторжения врага.

Тогда у нас состоялись успешные миссии в Ирпене. Но были и не очень успешные, когда двое моих ребят были ранены. Мы воевали против российских танков, бронетехники и солдат в центральном парке Ирпеня, который пытались освободить. И я счастлив быть частью двух групп освободителей, которые выгнали оттуда россиян.

После Ирпеня мы отправились на юг Украины. Сейчас моя команда там все еще выполняет миссию, но я получил ранения во время последней операции и должен провести несколько дней в военном госпитале на осмотре.

— Что вам больше всего понравилось в Украине и что было самым трудным в нахождении здесь?

— Меня очень поразило, насколько украинский народ добр и отзывчив к иностранцам, даже во время войны никто не сердился и не раздражался. Это уникальная ситуация: в Украине есть культ иностранных бойцов и все готовы им помогать.

А из сложностей: когда приехал в Украину в начале марта, то было очень холодно. Холоднее, чем в Корее, поэтому было трудно воевать. Всегда нужно думать об одежде, потому что выходим на четырех-пятидневную миссию и спим в местах без электричества. У одного из моих ребят даже случилась гипотермия, и нам пришлось его эвакуировать.

Второе — это питание. На передовой оно не всегда хорошее: на завтрак, обед и ужин едим куриную кашу. Но каждый раз, когда приезжаем в Киев пополнить запасы, я обожаю пробовать местную кухню: рестораны здесь отличные, традиционный борщ очень хорош. Выглядит как суп из помидоров, но мне нравится.

— Как складываются отношения с украинцами и другими иностранными легионерами?

— На поле боя приходилось работать с украинскими спецназовцами, и они исключительные профессионалы — очень хорошо подготовленные бойцы. Но это одновременно было довольно сложно из-за большой культурной и ментальной разницы. Я прошел обучение с корейскими и американскими военными, где мы всегда тратили много энергии на планирование. Украинские бойцы немного другие, они как вспышка — просто идут и воюют, импровизируя. Это очень хороший боевой менталитет, но у меня и многих американцев или британцев возникает культурный шок из-за большой разницы в подходах к бою.

Я встречался с грузинами, но для меня они тоже очень воинственны. Иногда у них нет хорошей техники, натренированности или стратегии, особенно не смотрят они и на оружие или снаряжение. Тем не менее, они дерутся как настоящие бесстрашные воины.

А вот корейцев здесь немного: думаю, что сейчас это я и, возможно, еще несколько ребят. Всего с начала войны таковых было примерно десять. Многие украинцы до сих пор удивляются, увидев азиата, потому что это очень редкое явление.

Компанию корейскому спецназовцу на поле боя составляют преимущественно американские и британские легионеры / Фото: DR

— Как вы видите завершение этой войны и каковы ваши личные планы на будущее?

— Если Украина не победит в войне, то любая соседняя страна, которая будет выступать против России или будет пытаться присоединиться к НАТО, окажется под угрозой. Россия будет продолжать нападать, и это никогда не кончится. Поэтому, я считаю, что эта война в определенном смысле мировая.

Я думаю, что она или затянется надолго или Путин умрет от болезни или рака. Он не из тех ребят, которые легко сдаются. И Украина точно не собирается сдаваться. Вот почему война будет продолжаться некоторое время.

Что это значит для меня? Понятно, что однажды мне придется вернуться домой, чтобы перезагрузиться — получить лучшее снаряжение, лучше подготовиться и вернуться сюда снова. Чтобы продолжать делать то, что я делаю, пока Украина не победит.

Проблема в том, что дома мое пребывание в Украине считается незаконным. Каждая страна имеет разные законы, а корейские очень странные. Поэтому, думаю, что когда вернусь, меня будут пытаться арестовать в аэропорту только за участие в этой войне. Я планирую получить несколько писем от украинского правительства, и надеюсь, они помогут мне в суде. У меня уже есть юрист. Но, даже подвергаясь риску тюремного заключения, все равно верю, что принял правильное решение. Я счастлив быть здесь, менять ситуацию и работать с украинцами.

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