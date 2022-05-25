Скандинавский воин. Экс-депутат из Норвегии рассказывает, почему приехала защищать Украину и как чувствует себя женщина на фронте 25 мая, 08:10 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською 35-летняя Сандра Андерсен Эйра оставила позади политическую карьеру в Норвегии ради военной медицины (Фото:Gunnar Bratthammer/NRK)

Бывшая депутат из Норвегии, а ныне военный медик Интернационального легиона, объясняет, почему приехала защищать Украину, рассказывает о боях, в которых приняла участие, и вспоминает, как на 8 марта под обстрелами получила от украинских военных розы.

В войне с Россией Украине помогает весь мир: пока правительства стран согласовывают перечень нужного оружия и объем финансовой помощи, отдельные их граждане направляются в Украину, чтобы сразиться с агрессором. В Интернациональный легион территориальной обороны вступили сотни иностранных добровольцев, среди которых 35-летняя Сандра Андерсен Эйра, ранее депутат Саамского парламента Норвегии, а ныне военный медик.

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Эйра дала интервью НВ.

— Расскажите, почему вы решили поддержать Украину?

— Я никогда раньше не была в Украине, но жила на севере Норвегии, у границы с Россией. Мы все знали, что близится война, и большинство, наверное, готовились к этому годами. Для нас помочь было моральным долгом. Потому что последней большой войной на нашем континенте была война в моей стране [Норвегия находиласьпод оккупацией Германии в 1940—1945 годах], и многие страны тогда пришли нам на помощь. Сегодня мы делаем то же самое для Украины.

У каждого из нас есть личные причины принять участие в этой войне. Большинство военных решают вернуться в бой, потому что это все, что они знают и чему научены. Для меня все иначе. Это моя первая война. До прошлого года я была чиновником в Норвегии, членом местного парламента, также работала рыболовом и имела собственное дело. То есть у меня дома все было очень безопасно, комфортно и хорошо, но я чувствовала, что вся моя жизнь шла именно к принятию этого решения. Все мои друзья военные, поэтому быть военным медиком — все, чем я хотела заниматься.

Я приехала в Украину в начале марта. Мое боевое подразделение было первым в Интернациональном легионе, которое дислоцировалось в северные районы Киева и помогало их освобождать. Мы принимали участие в боях около Бучи и Ирпеня, а уже потом пошли воевать на южный фронт страны.

— Приехать воевать в Украину было тяжелым решением? Как на него отреагировала ваша семья дома?

— Мне не нужно было думать: я увидела происходящее и через 24 часа была уже на военной базе в Украине. Для меня это было очень быстрое решение, но я никогда не сомневалась — оно правильное для меня. Однако в начале я почти никому не сказала об отъезде, потому что не хотела провоцировать лишние волнения, которые могли бы помешать держать фокус на деле. Поэтому только через месяц близкие из СМИ узнали, где я. Это никого не удивило. Теперь они только надеются и молятся, чтобы я вернулась домой целой.

— Вы единственная женщина в своем подразделении. Какие впечатления от такого опыта?

— Я к этому привыкла еще при работе рыбачкой в Норвегии. Это то же самое — одни мальчики и я. Однако мне нравится, у меня нет никаких проблем с этим, пока могу делать то, что нужно.

Украинские бойцы, которых я встречала, были действительно удивительными и относились ко мне, как к королеве. Раньше я слышала, что восточноевропейские ребята относятся к девушкам с уважением, но теперь имела возможность в этом убедиться: несколько дней провела с украинскими военными под бомбежками, и за всю мою жизнь ко мне никогда не относились лучше.

Еще помню как было холодно, и они налили мою первую в жизни чашку чая. Я никогда не пила его до приезда в Украину, потому что думала, что мне чай не нравится. Но с удивлением оказалось, что я ошибалась. Даже под звуки бомб украинские бойцы дарили мне шоколадки, конфеты и розы к Международному женскому дню. Естественно, они же и научили меня главным украинским фразам, вроде «Слава Украине! Героям слава!». Они сказали, что эта фраза самая важная, потому что люди вокруг должны знать, что мы дружественные.

В Украине Эйра принимала участие в боях на северных окраинах столицы и помогала освобождать Ирпень. / Фото: DR

— Что вы знали об Украине раньше и что поразило больше всего по приезде?

— Благодаря своей прошлой профессии в Норвегии я познакомился со многими восточноевропейскими людьми — из Украины, Польши, Латвии и Литвы. Поэтому культура для меня не нова, но приезд в Украину в военное время, безусловно, очень особенный для меня. Из наиболее впечатляющего в Украине — гражданские здесь удивительны, они делают беспрецедентно многое, чтобы нам помочь. Не имея почти ничего, отдают все, что есть. Меня восхищает, как они со всем справляются, как благодарят нас, как пытаются показать, насколько они ценят нашу помощь.

— А что было самым трудным, с чем пришлось столкнуться в Украине?

— Безусловно, на войне происходит много плохого: военные преступления, смерти, обстрелы мирных граждан, тяжелые бои и люди, пользующиеся войной ради собственной выгоды. Иногда легко потерять мотивацию, трудно вспомнить, почему ты борешься и почему продолжаешь делать это бесплатно. Чтобы быть здесь, мы [ иностранные добровольцы ] должны платить из собственного кармана за технику, еду, топливо и за все, что только может понадобиться. Если у нас кончатся деньги, мы не сможем продолжать бороться. Поэтому иногда ты можешь быть разочарован и устал из-за всего, что происходит в политической плоскости. Но, надеюсь, скоро это изменится и иностранным бойцам в будущем будут лучше помогать.

— Так каковы ваши планы на будущее?

— Мы останемся здесь, сколько сможем и сколько потребуется. Мы видим ход войны: надеемся, что она закончится в скором времени, но реально понимаем, что, когда привлечена политика, быстрого решения не будет. Поэтому мы проживаем изо дня в день и неделю за неделей — никаких долгосрочных планов.

Впрочем, я не была дома с конца февраля. Так что, возможно, оставлю Украину на пару недель, чтобы перевести дух, пополнить запасы и потом вернуться на фронт.

С другой стороны, я нашла много друзей среди украинских военных и гражданских. Поэтому планирую вернуться еще и в мирные времена, чтобы отпраздновать жизнь, вкусно поесть и насладиться местами, которые, как я слышала, особенно хороши в Украине летом.

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