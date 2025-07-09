В Третьей штурмовой атаковали оккупантов наземными роботами (Фото: Кадр из видео Третьей штурмовой/Telegram)

Третья штурмовая бригада провела беспрецедентную операцию — без пехоты, потерь и со 100% эффективностью, атаковав с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов (НРК) вражеские позиции на Харьковщине .

Об этом сообщает пресс-служба Третьей штурмовой бригады.

Отмечается, что таким образом удалось взять российских оккупантов в плен.

Так, вражеские фортификации атаковали FPV и наземными роботами-камикадзе. К разрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, когда противник, чтобы избежать подрыва, объявил о капитуляции.

Реклама

По данным бойцов, оккупантов, которые уцелели, вывели к украинским рубежам и взяли в плен.

На видео, обнародованном бригадой, видно первый в современной войне подтвержденный успешный штурм, осуществленный исключительно беспилотными платформами. Там отметили, что это работа подразделения наземных роботов-камикадзе NC13 из роты БПС DEUS EX MACHINA 2-го штурмового батальона.

Позиции, которые дважды не поддавались смежным подразделениям, благодаря четко спланированным атакующим действиям отбили работы Тройки. Зачищенные укрепления и лесополоса заняты нашими силами.

16 июня в Генштабе ВСУ сообщали, что Харьковское направление переименовано в Южно-Слобожанское.

27 июня заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявлял, что враг активно наступает на Харьковщине. Он добавил, что ему не хочется «нагнетать», но летние и осенние месяцы будут тяжелыми.

В отчете Института изучения войны (ISW) за 22 июня говорилось о том, что оккупанты ведут интенсивные боевые действия вдоль большей части линии фронта в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

5 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что посетил Южно-Слобожанское направление в Харьковской области, где, по его словам, есть угроза «новых наступательных действий» врага.

«Россияне пытаются давить количеством, однако мы должны быть начеку, применять действенные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения захватчиков», — заявил генерал.