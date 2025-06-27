«На фронте очень плохая ситуация». Жорин рассказал, где оккупанты продвигаются и на какое направление перебросили новые силы

В Донецкой области российские оккупанты взяли высокий темп продвижения и продолжают его держать, кроме того, враг активно наступает на Харьковщине.

Об этом в пятницу, 27 июня, сообщил в своей публикации в Telegram-канале заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

По словам Жорина, захватчики также перебросили новые силы на Запорожское направление. Он также выразил уверенность, что на Сумском направлении оккупанты снова усилят штурмовые действия.

«Пока наши зарубежные партнеры делают вид, что как-то влияют на войну, на фронте у нас складывается очень плохая ситуация», — акцентировал подполковник ВСУ.

Максим Жорин добавил, что ему не хочется «нагнетать», но летние и осенние месяцы будут тяжелыми.

«Еще и учитывая постоянные обстрелы мирных городов», — подчеркнул военный.

Он также сообщил, что оккупанты сейчас вкладывают очень большие силы, чтобы нанести максимальные разрушения, а также в продвижение любой ценой.

«Именно фронт решает все, и сейчас крайне важно все внимание сконцентрировать вокруг него», — подчеркнул Жорин.

Военный подытожил, что усталость чувствуют все, «но на действия врага наше настроение никак не влияет».

26 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины по состоянию на текущую неделю остановили продвижение войск страны-агрессора России в приграничье Сумской области.

По его словам, линия фронта на Сумщине стабилизирована. Украинские военные на определенных участках задействуют тактику активной обороны и освобождают населенные пункты в приграничье.

Сырский заявил, что так называемое летнее наступление войск страны-агрессора по итогам мая-июня захлебывается так же как и в прошлом году, когда оккупанты пытались продвинуться в Харьковской области.