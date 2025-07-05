Сырский посетил Харьковскую область и предупредил об «угрозе новых наступлений» россиян

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в субботу, 5 июля, сообщил, что посетил Южно-Слобожанское направление в Харьковской области , где, по его словам, есть угроза «новых наступательных действий» врага.

Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Сырский провел в Харьковской области два дня, где работал вместе с командующим Объединенных сил — командующим ОСГВ Хортица генерал-майором Михаилом Драпатым.

Реклама

По его словам, на Южно-Слобожанском направлении в течение прошлой недели украинские военные отбили в целом более 60 вражеских штурмов. По меньшей мере десяток боев идет ежедневно и теперь, добавил он.

«Россияне пытаются давить количеством, однако мы должны быть начеку, применять действенные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения захватчиков», — говорится в Telegram-канале Сырского.

16 июня в Генштабе ВСУ сообщали, что Харьковское направление переименовано в Южно-Слобожанское.

27 июня заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявлял, что враг активно наступает на Харьковщине. Он добавил, что ему не хочется «нагнетать», но летние и осенние месяцы будут тяжелыми.

В отчете Института изучения войны (ISW) за 22 июня говорилось, что оккупанты ведут интенсивные боевые действия вдоль большей части линии фронта в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.