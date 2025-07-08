По информации представители ОТГ Харьков, оккупанты сперва попытались добиться продвижения в районе села Амбарное, но были остановлены. (Фото: 22-я ОМБр)

В Харьковской области солдаты армии страны-агрессора РФ активизировались в районе села Меловое и пересекли госграницу.

Об этом 8 июля в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер оперативно-тактической группировки Харьков Павел Шамшин.

«За прошедшие сутки россияне активизировались в районе населенного пункта Меловое — село к северо-востоку от поселка Великий Бурлук. Там вражеская пехота пересекла государственную границу и атаковала наши позиции при поддержке артиллерии и дронов», — сказал он.

По информации офицера, оккупанты сперва попытались добиться продвижения в районе села Амбарное, но были остановлены. Затем они начали двигаться в районе села Хатное, но и там были остановлены Силами обороны.

«Сейчас Силы обороны Украины на том участке обстановку стабилизировали, дальнейшего продвижения вражеских войск там нет», — сказал Шамшин.

По словам офицера, в целом боевая ситуация на Харьковщине остается сложной.

«Только за последние сутки россияне 19 раз штурмовали позиции украинских защитников. В воскресенье, 6 июля было 24 штурма. К примеру, месяц назад среднесуточное количество штурмов составляло 5−7. Сами можете оценить, как выросла активность российских войск», — сказал он.

По словам Шамшина, оккупанты продолжают давить на позиции Сил обороны ВСУ в районе Волчанска. В частности, они совершают попытки вытеснить украинские подразделения с территории агрегатного завода на северном берегу реки Волчья.

«Они атакуют даже ночью. (…) Один-два человека в антитепловизионных пончо (большие прямоугольные или квадратные куски ткани с отверстием для головы — ред). упорно каждую ночь пытаются проникнуть на территорию завода. Очевидно, что их командование ставит им цель где-то там закрепиться. Они проникают на территорию завода и прячутся в руинах или подвалах, но все равно наша аэроразведка находит такие укрытия и, как правило, они становятся для россиян могилами. Прием очень часто — братскими», — отметил спикер ОТГ Харьков.

В целом оккупантам не удается добиться успеха на вышеуказанном направлении. Однако, из-за сложившейся боевой ситуации, логистика Сил обороны на северном берегу реки Волчья всерьез затруднена, поскольку на данном участке наблюдается множество вражеских разведывательных и ударных дронов, подытожил офицер.

16 июня в Генштабе ВСУ сообщали, что Харьковское направление переименовано в Южно-Слобожанское.

27 июня заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявлял, что враг активно наступает на Харьковщине. Он добавил, что ему не хочется «нагнетать», но летние и осенние месяцы будут тяжелыми.

В отчете Института изучения войны (ISW) за 22 июня говорилось, что оккупанты ведут интенсивные боевые действия вдоль большей части линии фронта в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

5 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что посетил Южно-Слобожанское направление в Харьковской области, где, по его словам, есть угроза «новых наступательных действий» врага.

«Россияне пытаются давить количеством, однако мы должны быть начеку, применять действенные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения захватчиков», — заявил генерал.