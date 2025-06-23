По меньшей мере три наступательные операции. В ISW рассказали, на каких направлениях продвигаются россияне и каковы их цели на ближайшие месяцы

Российские оккупационные войска в течение весны и июня 2025 года продолжали преследовать на поле боя в войне против Украины давние оперативные цели и, вероятно, не изменят их в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 22 июня.

Аналитики констатируют, что сейчас оккупанты ведут интенсивные боевые действия вдоль большей части линии фронта в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях и, по-видимому, отдают приоритет наступательным операциям в Донецкой области.

«Как и с октября 2023 года», — подчеркнули эксперты.

Аналитики отмечают, что захватчики усилили темп наступательных операций в начале 2025 года и поддерживали его в течение последних пяти месяцев.

Ранее у оккупантов были проблемы с проведением одновременных крупномасштабных наступательных операций и враг компенсировал это проведением пульсирующих, более ограниченных наступлений вдоль различных участков линии фронта, указали эксперты. При этом, отметили в ISW, интенсивность одного участка снижалась по мере увеличения интенсивности другого.

«Однако в настоящее время российские силы, по-видимому, продвигаются в рамках как минимум трех одновременных крупномасштабных наступательных операций на направлениях Боровая-Лиман, Константиновка и Новопавловка», — говорится в отчете.

Кроме того, оккупанты, вероятно, выделяют значительную часть личного состава для наступления на севере сумской области.

«Хотя украинские силы, по-видимому, замедляют российские успехи в этом районе», — добавили в ISW.

Аналитики также констатировали, что оккупанты в этот период активных наступательных операций не смогли добиться значительных успехов, отчасти из-за плохо обученной пехоты.

Продолжение интенсифицированных наступательных операций РФ, вероятно, отражает степень ее нынешнего наступательного потенциала и оккупанты вряд ли проведут отдельную летнюю наступательную операцию, резюмировали в ISW.

В воскресенье, 22 июня, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский сообщил, что российские оккупанты ежемесячно увеличивают армию в среднем на 8000−9000 человек, кроме того, у врага есть стратегический резерв. На сегодня, по его словам, на территории Украины сосредоточено около 695 000 захватчиков вместе с оперативным резервом.

«Они готовятся к затяжной войне, войне на истощение. Это их главная стратегия. Они хотят давить нас своим человеческим ресурсом, истощить своей массой», — сообщил главком.

Он также заявил, что враг, вероятно, планирует в течение летней наступательной кампании выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и создать так называемую «буферную зону» в Сумской и Харьковской областях.