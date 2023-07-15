В ряде областей Украины объявили тревогу: оккупанты подняли в воздух бомбардировщики

15 июля, 21:55
Поделиться:
Работа ПВО Украины (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Работа ПВО Украины (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером в субботу, 15 июля, в восточных, центральных и южных областях Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили, что с российского аэродрома Моздок взлетели два бомбардировщика Ту-22М3.

«Зафиксирован вылет двух бортов Ту-22М3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Угроза пусков крылатых ракет», — сказано в сообщении Воздушных сил в Telegram.

Читайте также:
Ту-22М3: чем опасен российский сверхзвуковой самолет, носитель ракет Х-22, которыми сегодня ночью РФ снова ударила по Украине

Там призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Видео дня

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:55 / Инфографика: alerts.in.ua

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки российские оккупанты атаковали Украину двумя дронами Shahed и двумя зенитными управляемыми ракетами. Силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника. Также страна-террорист нанесла 32 авиаудара и 15 раз вела обстрел из реактивных систем залпового огня.

14 июля страна-террорист запустила Shahed по Днепропетровской области, были попадания в Кривом Роге. Защитники Украины уничтожили 16 из 17 дронов Shahed-136 и Shahed-131.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крылатая ракета Бомбардировщики РФ Бомбардировщики ВВС Украины Тревога Воздушные силы Война России против Украины Воздушная тревога Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X