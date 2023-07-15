В ряде областей Украины объявили тревогу: оккупанты подняли в воздух бомбардировщики 15 июля, 21:55 Работа ПВО Украины (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером в субботу, 15 июля, в восточных, центральных и южных областях Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили, что с российского аэродрома Моздок взлетели два бомбардировщика Ту-22М3.

«Зафиксирован вылет двух бортов Ту-22М3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Угроза пусков крылатых ракет», — сказано в сообщении Воздушных сил в Telegram.

Там призвали не игнорировать воздушную тревогу.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 21:55 / Инфографика: alerts.in.ua

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки российские оккупанты атаковали Украину двумя дронами Shahed и двумя зенитными управляемыми ракетами. Силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника. Также страна-террорист нанесла 32 авиаудара и 15 раз вела обстрел из реактивных систем залпового огня.

14 июля страна-террорист запустила Shahed по Днепропетровской области, были попадания в Кривом Роге. Защитники Украины уничтожили 16 из 17 дронов Shahed-136 и Shahed-131.