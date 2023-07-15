Силы обороны наступают на двух направлениях и закрепляются на новых рубежах — Генштаб

15 июля, 20:03
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Защитники Украины ведут огонь на линии фронта в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Защитники Украины ведут огонь на линии фронта в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 15 июля, на 507-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • за сутки российские оккупанты атаковали Украину двумя дронами Shahed и двумя зенитными управляемыми ракетами. Силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника. Также страна-террорист нанесла 32 авиаудара и 15 раз вела обстрел из реактивных систем залпового огня;
  • вероятность ракетных и авиаударов остается высокой по всей Украине;
  • основные усилия врага сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки там произошло 28 боевых столкновений;
  • на Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага;
  • на Купянском направлении защитники Украины держат оборону, оккупанты безуспешно пытались наступать к югу от Новоселовского Луганской области;
  • на Лиманском направлении оккупанты провально пытались наступать к востоку от Веселого Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении Силы обороны отразили все вражеские атаки в районе к юго-западу от Андреевки Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении россияне безуспешно наступали в районе Первомайского;
  • на Марьинском направлении защитники Украины сдерживают вражеское наступление в районе Марьинки;
  • на Шахтерском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать в районе Новомихайловки;
  • на Запорожском и Херсонском направлениях войска страны-террориста пытаются помешать наступлению украинских войск;
  • Силы обороны наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на новых рубежах, поражают цели оккупантов артиллерией и ведут контрбатарейную борьбу;
  • в Показном Запорожской области россияне вывезли из Михайловского психоневрологического интерната около 200 пациентов в неизвестном направлении и уволили персонал. Оккупанты собираются разместить там военный госпиталь для своих раненых;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения российских оккупантов, уничтожено шесть вражеских разведывательных беспилотников;
  • ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два российских склада боеприпасов, четыре артиллерийских средства на огневых позициях и два средства ПВО россиян.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор Россия потеряла около 237 180 оккупантов, из них 590 — за последние сутки.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Генеральный штаб Контрнаступление Война России против Украины Генштаб ВСУ

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