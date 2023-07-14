Атака дронов. В Кривом Роге есть попадание в предприятие: уничтожено админздание, пострадали жилые дома — фото 14 июля, 07:43 Последствия удара России по Кривому Рогу (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed в ночь на пятницу, 14 июля. Есть попадание в Кривом Роге.



Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Всего силы ПВО сбили в регионе шесть беспилотников.

«Однако ликвидировать все воздушные цели не удалось. Попадание — в Кривом Роге. Повреждено коммунальное предприятие», — рассказал Лысак.

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На территории предприятия уничтожено административное здание, еще три — изувечены; есть побитая спецтехника. Также в результате удара задело транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома.

Глава ОВА сообщил об одном пострадавшем — 56-летнем мужчине, который будет лечиться дома.

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

В ночь на 14 июля в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. В Кривом Роге и в Одесской области прогремели взрывы.

