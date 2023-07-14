Ночная атака РФ: Воздушные силы уничтожили 16 «шахедов» 14 июля, 08:29 Уничтожен иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:Глеб Гаранич/Рейтер)

С вечера 13 июля по утро 14 июля армия РФ атаковала Украину 17-ю БПЛА Shahed-136/131. 16 из них удалось сбить силами ПВО.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

По их данным, БПЛА были запущены с юго-восточного направления — Приморско-Ахтарска Краснодарского края РФ.

Также ночью удалось сбить один разведывательный БПЛА, еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила за прошедшие сутки.

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Сообщается, что привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины в зонах ответственности воздушных командований «Юг» и «Восток».

В результате атаки «шахедами» есть попадания в Кривом Роге

По данным председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, пострадал 56-летний мужчина. Ударом повреждены коммунальное и транспортное предприятия, а также два двухэтажных жилых дома.