Российские оккупанты перебили линии электроснабжения Запорожской атомной электростанции с двух сторон, когда ее захватывали, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Он добавил, что от партнеров поступает много запросов по поводу ситуации на ЗАЄС.

«Сейчас много запросов у Гросси, Макрона. Виткофф передавал сигналы нашим. Все спрашивают: что там на Запорожской атомной станции, что там происходит, какая угроза, может ли быть взрыв? Никогда так не было, чтобы без электроснабжения станция так долго была на дизеле», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что линии были перебиты российскими оккупантами во время оккупации.

«А что происходит? С двух сторон — со стороны территории, которую мы контролируем, и с территории, которую мы временно не контролируем — перебиты линии. Кем они были перебиты с самого начала? Россиянами. Они перебили, когда они ее захватывали», — отметил президент.

В то же время он подчеркнул, что Украина не один раз ремонтировала линию со стороны подконтрольной правительству территории, однако россияне обстреливали ремонтные бригады и из-за этого гибли люди.

«Мы сказали: если вы хотите ремонтировать с одной стороны, давайте ремонтировать и с другой. И это справедливо. С обеих сторон, одновременно. Никто не должен стрелять, с обеих сторон. Давайте отремонтируем. Кто же против? Но россияне против, они не дают ремонтировать, они стреляют», — сказал Зеленский.

6 октября Международное агентство по атомной энергии сообщило, что его команда, которая сейчас работает на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, зафиксировала обстрелы неподалеку от объекта.

23 сентября Министерство энергетики Украины сообщило, что была отключена единственная линия электропередачи, по которой ЗАЭС получала энергию от украинской энергосистемы. Запорожскую АЭС подключили к дизель-генераторам.

Инфографика: NV

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что на Запорожской атомной станции возникла аварийная ситуация. Из-за российских обстрелов станция семь дней отключена от питания и электросети. По его словам, ЗАЭС обеспечивается электричеством от дизель-генераторов, и это «чрезвычайно», поскольку генераторы и станция не рассчитаны на такое и «никогда не работали в таком режиме так долго».

На 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ приняла резолюцию, которая требует немедленной деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под полный контроль Украины.

Глава МИД Украины 27 сентября Андрей Сибига прокомментировал действия России на захваченной ею Запорожской АЭС и заявил, что оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к ее переподключению, чтобы оправдать кражу.