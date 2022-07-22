В Никополе объявили «охоту» на предателей 22 июля, 18:15 Последствия обстрела Никополя россиянами (Фото:Офіс Генерального прокурора / Telegram)

В Никополе местных жителей призывают выявлять возможных коллаборантов и предателей. Это происходит на фоне регулярных обстрелов общины за последнее время.

Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

Правоохранителей будут интересовать следующие лица:

операторы квадрокоптеров;

люди, которые рисуют непонятные знаки на зданиях, элементах инфраструктуры;

люди, проводящие съемку населенного пункта на мобильный, фото-видео аппаратуру;

люди, которые запускают сигнальные ракеты, фейерверки.

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Алгоритм дальнейших действий прост — нужно провести общественное задержание и вызвать полицию. Также о таких случаях глава военной администрации просит сообщать в личные сообщения в Facebook.

«В случае подтверждения противоправной деятельности подозреваемого вы получаете сумму эквивалентную 100 у.е. по курсу НБУ на день задержания», — говорится в сообщении чиновника.

Евтушенко призывает не применять к задержанным спецсредства и оружие, а других жителей предостерег не совершать действия, которые могут быть расценены как преступные.



20 июля российские оккупанты из Градов обстреляли жилой квартал Никополя. Два человека погибли, еще девять ранены, среди пострадавших — четверо детей.

В ночь на 19 июля оккупанты выпустили до 40 реактивных снарядов по городу.

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