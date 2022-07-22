В Никополе объявили «охоту» на предателей

22 июля, 18:15
Последствия обстрела Никополя россиянами (Фото:Офіс Генерального прокурора / Telegram)

Последствия обстрела Никополя россиянами (Фото:Офіс Генерального прокурора / Telegram)

В Никополе местных жителей призывают выявлять возможных коллаборантов и предателей. Это происходит на фоне регулярных обстрелов общины за последнее время.

Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

Правоохранителей будут интересовать следующие лица:

  • операторы квадрокоптеров;
  • люди, которые рисуют непонятные знаки на зданиях, элементах инфраструктуры;
    • люди, проводящие съемку населенного пункта на мобильный, фото-видео аппаратуру;
      • люди, которые запускают сигнальные ракеты, фейерверки.
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        Алгоритм дальнейших действий прост — нужно провести общественное задержание и вызвать полицию. Также о таких случаях глава военной администрации просит сообщать в личные сообщения в Facebook.

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        «В случае подтверждения противоправной деятельности подозреваемого вы получаете сумму эквивалентную 100 у.е. по курсу НБУ на день задержания», — говорится в сообщении чиновника.

        Евтушенко призывает не применять к задержанным спецсредства и оружие, а других жителей предостерег не совершать действия, которые могут быть расценены как преступные.

        20 июля российские оккупанты из Градов обстреляли жилой квартал Никополя. Два человека погибли, еще девять ранены, среди пострадавших — четверо детей.

        В ночь на 19 июля оккупанты выпустили до 40 реактивных снарядов по городу.

        Редактор: Евгений Василенко

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        Теги:   Российская агрессия Днепропетровская область Никополь Коллаборант Война России против Украины Коллаборационизм

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