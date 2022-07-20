Оккупанты из Градов ударили по жилому кварталу Никополя: два человека погибли, еще девять ранены 20 июля, 07:51 Никополь оккупанты обстреляли из Градов (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

В ночь на среду, 20 июля, российские оккупанты из Градов обстреляли жилой квартал Никополя Днепропетровской области. Два человека погибли, еще девять ранены, среди пострадавших — четверо детей.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Российская орда не прекращает террор Никопольского района. Умышленно обстреляли из Градов жилой квартал в Никополе. Выпустили более 30-ти реактивных снарядов. Предварительно, два человека погибли, девять — ранены. Шесть пострадавших в больнице, среди них четверо детей. Младшему раненому всего три года», — написал он.

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В результате обстрела полностью разрушены три частных дома, повреждены еще около десяти.

Спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений.

По городу разбросаны не сдетонировавшие боеприпасы. Работают пиротехники.



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