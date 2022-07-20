«На период обострения боевых действий». Жителей Никополя призвали временно покинуть город 20 июля, 20:02 Результаты российского обстрела Никополя, 20 июля 2022 года (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Жителей Никополя Днепропетровской области местные власти призвали временно покинуть город из-за регулярных обстрелов войск РФ.

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко сообщил в Telegram, что обстрелы оккупантов со стороны временно оккупированного Энергодара стали регулярными.

«В связи с существованием реальной угрозы вашей жизни и здоровью, общины Никопольского района, расположенные вглубь территории, готовы предоставить вам жилье на период обострения боевых действий», — написал он.

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Он подчеркнул, что речь идет о временном выезде из города, чтобы переждать российские обстрелы в более безопасном убежище.

«Как только опасность пройдет, вы вернетесь в родной город и вместе будем работать над его восстановлением, отдыхать в уютных парках и скверах, воспитывать здесь наших детей и укреплять нашу Независимую Украину», — подчеркнул Евтушенко.

В ночь на среду, 20 июля, российские оккупанты из Градов обстреляли жилой квартал Никополя. Два человека погибли, еще девять ранены, среди пострадавших — четверо детей.

Также в ночь на вторник, 19 июля, оккупанты выпустили до 40 реактивных снарядов по городу.

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