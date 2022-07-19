РФ снова ударила по Никополю: оккупанты выпустили до 40 реактивных снарядов, есть разрушения

19 июля, 08:33
Спасатели разбирают завалы после обстрела Никополя 18 июля (Фото:ГСЧС)

Спасатели разбирают завалы после обстрела Никополя 18 июля (Фото:ГСЧС)

В ночь на вторник, 19 июля, войска РФ снова ударили по Никополю из РСЗО.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, по городу оккупанты выпустили до 40 реактивных снарядов. Есть разрушения на двух промышленных предприятиях. Взрывы вызвали там пожары.

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Также в Никополе повреждены несколько частных домов и электросети. Пострадавших среди мирных жителей нет.

https://www.youtube.com/watch?v=4_ELlrJ9310

В Криворожском районе враг ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде.

Обошлось без пострадавших.

Войска РФ атаковали Никополь 18 июля, выпустив по городу около 60 снарядов из РСЗО. Были повреждены дома в жилых кварталах и объекты городской инфраструктуры, одна женщина получила ранения.

Перед этим город подвергся атаке 16 июля. Погибли два человека, их тела достали из-под завалов жилого дома. Оккупанты выпустили по городу 53 ракеты.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

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