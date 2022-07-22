Новая атака РФ на Никополь: в Офисе генпрокурора рассказали о последствиях 22 июля, 16:31 Войска РФ снова ударили по Никополю (Фото:ГСЧС)

В Офисе генпрокурора рассказали о последствиях удара войск РФ по Никополю Днепропетровской области утром в пятницу, 22 июля.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, в результате атаки поврежден железнодорожный путь, 25 жилых домов, автомобили местных жителей и порт города.

Погибла женщина.

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Также оккупанты из артиллерии обстреляли село Вишневое Синельниковского района, повреждена инфраструктура конного завода.

Последние дни оккупанты систематически обстреливают Никополь.

20 июля российские оккупанты из Градов обстреляли жилой квартал Никополя. Два человека погибли, еще девять ранены, среди пострадавших — четверо детей.

В ночь на 19 июля оккупанты выпустили до 40 реактивных снарядов по городу.

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