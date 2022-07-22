Новая атака РФ на Никополь: в Офисе генпрокурора рассказали о последствиях

22 июля, 16:31
Войска РФ снова ударили по Никополю (Фото:ГСЧС)

Войска РФ снова ударили по Никополю (Фото:ГСЧС)

В Офисе генпрокурора рассказали о последствиях удара войск РФ по Никополю Днепропетровской области утром в пятницу, 22 июля.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, в результате атаки поврежден железнодорожный путь, 25 жилых домов, автомобили местных жителей и порт города.

Погибла женщина.

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Также оккупанты из артиллерии обстреляли село Вишневое Синельниковского района, повреждена инфраструктура конного завода.

Последние дни оккупанты систематически обстреливают Никополь.

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20 июля российские оккупанты из Градов обстреляли жилой квартал Никополя. Два человека погибли, еще девять ранены, среди пострадавших — четверо детей.

В ночь на 19 июля оккупанты выпустили до 40 реактивных снарядов по городу.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

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