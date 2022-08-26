Жители Мелитополя сообщают о взрывах в городе
Жители Мелитополя сообщают о громких взрывах (Фото:inform.zp.ua)
Днем в пятницу, 26 августа, в захваченном Мелитополе прогремели взрывы.
Об этом сообщает местное издание РИА Мелитополь.
«Идет выстрел глухой 2 секунды, взрыв и вибрация», — говорит один из местных жителей.
Подробности происшествия выясняются.
Накануне стало известно, что в Приазовском Мелитопольского района подорвали штаб российских оккупантов, где готовили псевдореферендум и выдачу паспортов РФ.
Ранее в Мелитополе подорвали штаб Единой России, где оккупанты формировали фальшивые списки и производили подкуп избирателей.
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