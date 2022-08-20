Взрывы слышали весь город. Мэр Мелитополя сообщил об ударе по военной базе оккупантов у местного аэродрома

20 августа, 07:12
Момент взрыва в Мелитополе (Фото:Скриншот с видео РИА Мелитополь / Telegram)

Момент взрыва в Мелитополе (Фото:Скриншот с видео РИА Мелитополь / Telegram)

В ночь на субботу, 20 августа, в оккупированном Мелитополе Запорожской области были слышны мощные взрывы. По предварительным данным, было точно попадание в военную базу российских оккупантов.

Об этом сообщает мэр Иван Федоров.

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"Сегодня ночью мощные взрывы в Мелитополе, которые слышал весь город. По предварительным данным, точное попадание в одну из российских военных баз, которую рашисты в очередной раз пытаются восстановить в районе аэродрома", — написал Федоров в Telegram.

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Он добавил, что оккупационные власти сообщили о якобы сработке ПВО.

«Колобаранты сразу же отчитались перед старшим братом, что сработала их ПВО. Так сработала, что дым идет до сих пор. Однако если в росармии такое ПВО, ВСУ точно достанет их как можно быстрее. Собираем более подробную информацию», — отметил мэр.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Взрыв Война России против Украины

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