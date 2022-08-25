Под Мелитополем партизаны подорвали штаб оккупантов, где готовились к псевдореферендуму
Штаб оккупантов подорвали под Мелитополем (Фото:РИА Мелитополь)
В ночь на четверг, 25 августа, в Приазовском Мелитопольского района подорвали штаб российских оккупантов, где готовили псевдореферендум и выдачу паспортов РФ.
Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
«Все, что хоть как-то связано с подготовкой к псевдореферендуму, будет уничтожаться на месте. В подтверждение этому сегодня ночью взорван штаб оккупантов в поселке Приазовское Мелитопольского района. Там рашисты готовились к „голосованию“ и выдавали российские паспорта», — написал он.
По словам Федорова, теперь в этом районе «и жители, и коллаборанты будут держаться от псевдореферендума подальше».
Ранее в Мелитополе подорвали штаб Единой России, где оккупанты формировали фальшивые списки и производили подкуп избирателей.
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