«Опрос на дому» под дулами автоматов. Коллаборанты начали воплощать план РФ о псевдореферендуме в Запорожской области: что о нем известно 8 августа, 17:14 Сюжет Пропагандистская российская символика на площади Победы в Мелитополе, 3 августа 2022 (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

8 августа пророссийские коллаборанты в Запорожской области объявили о планах провести на захваченных землях региона псевдореферендум «о присоединении к РФ» — формализуя таким образом намерение России аннексировать еще часть украинских территорий.

Точную дату таких планов российские захватчики и их пособники не назвали, упомянув лишь о «сентябре». До сих пор наиболее вероятным считалось 11 сентября — день, когда в регионах России проведут ряд выборов разного уровня (т.н. «единый день голосования»).

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НВ рассказывает, что известно о вероятном формате, сроках и целях псевдореферендума РФ в Запорожской области, которую Россия захватила лишь частично.

Как оккупанты попытались обосновать планы провести « референдум»

8 августа бывший нардеп и коллаборант Евгений Балицкий, которого оккупационные власти называют «губернатором Запорожской области» заявил о намерении провести на захваченных Россией территориях региона нелегитимный «референдум».

Ради этого в занятом российскими войсками Мелитополе оккупанты провели форум Мы вместе с Россией, безосновательно утверждая, что якобы собрали на него «более 700 представителей со всей области». В ходе этого мероприятия еще один коллаборант, пропагандист Владимир Рогов (в Украине против него возбуждено уголовное дело, в ЕС — применены санкции) зачитал «обращение» участников организованного захватчиками собрания, в котором было такое заявление: «Основываясь на принципе свободного выбора, принимая за главную ценность мнение каждого жителя нашего региона, мы заявляем о намерении провести референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации в качестве полноправного субъекта. Мы — один народ и мы будем вместе».



Основываясь на этом псевдодокументе, не имеющем юридической силы, самозванный «губернатор» Балицкий подписал бумагу, которую, судя по видео РИА Новости, назвал «распоряжением ЦИК Запорожской области о начале и подготовке проведения референдума о воссоединении» региона с Россией. Конкретную дату такой попытки аннексировать украинскую территорию Балицкий не назвал.



Однако Рогов в комментарии российским пропагандистам заявил, что подготовка к проведению «референдума» якобы уже ведется. «Его проведение намечено на сентябрь. Точная дата „референдума“ определяется и в ближайшее время будет публично объявлена», — цитирует коллаборанта российское госагентство РИА Новости.

Собрание коллаборантов с аналогичным названием Мы вместе с Россией оккупанты провели в конце июля и на захваченных территориях Херсонской области, однако там не делали конкретных заявлений о «референдуме», напоминает DW.



Как именно Россия намерена организовать преступный псевдореферендум

6 августа, за несколько дней до таких заявлений российских коллаборантов, законный мэр украинского Мелитополя Иван Федоров поделился известной ему информацией о том, как именно Россия намерена провести такой «референдум» в Запорожской области.



«Они [оккупанты] хотят проводить „референдум“ семь дней, с помощью „старших по домам“, которые будут ходить по квартирам и опрашивать жильцов, но в сопровождении автоматчиков и сотрудника милиции или ФСБ. Они это делают, чтобы за семь дней нарисовать ту цифру, которую захотят увидеть их политические кукловоды», — сказал Федоров.



При этом он рассказал, что предварительные попытки опробовать такой метод принесли захватчикам неутешительные результаты. По информации Федорова, первые результаты обхода квартир в Мелитополе продемонстрировали, что желание примкнуть к РФ на фоне развязанной Россией полномасштабной войны поддерживают не более 10% из числа оставшихся в городе жителей (при том, что 50% населения Мелитополя уехали после начала вторжения).





Комментируя такие планы оккупантов, специалисты Института изучения войны в своей сводке за 7 августа допустили, что российские оккупационные "власти" пытаются ускорить подготовку к псевдореферендумам на оккупированных территориях Украины — в ответ на меняющиеся реалии на фронте и украинское контрнаступление

Аналитики ISW полагают, что разрабатываемые оккупантами способы проведения такого «референдума» (вроде «голосования на дому» в Запорожской области) преследуют несколько целей:

расширить возможности для прямого запугивания украинских мирных жителей;

сделать практически невозможным любой независимый надзор за ходом голосования;

уменьшить необходимость подтасовывать результаты голосования в соответствии с желаемым Кремлем результатом;

превратить подобные « опросы» в операции по сбору разведданных, чтобы выявить и отсеять выступающих против оккупации украинцев на захваченных территориях;

опросы» в операции по сбору разведданных, чтобы выявить и отсеять выступающих против оккупации украинцев на захваченных территориях; снять проблему формированиях персонала хотя бы фиктивных « избирательных комиссий» — с чем оккупанты уже испытали трудности в Запорожской области;

избирательных комиссий» — с чем оккупанты уже испытали трудности в Запорожской области; ограничить возможности украинских партизанских атак на локации « голосования».

По информации Медузы от двух близких к Кремлю собеседников, в середине июля оккупанты провели на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей закрытый "соцопрос", по результатам которого за «присоединение» к России выступили лишь «около 30%» местных жителей (с учетом того, что «опрос» проводили захватчики и проверить достоверность его методологии либо итогов невозможно).

«Такой поддержки для реального референдума, конечно, мало», — признал один из собеседников Медузы, знакомых с итогами опроса.

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в конце июля констатировал, что украинская разведка «отчетливо видит подготовительные мероприятия [к псевдореферендумам], проводимые оккупантами». «На временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать кремлевская политическая партия Единая Россия. Мы видим, что проводятся мероприятия по уточнению так называемых «списков избирателей». Кроме того, они открыли участки для проведения «выборов», — рассказал Скибицкий, добавив, что на оккупированных территориях начался процесс раздачи российских паспортов.

Чем ответит Украина на «референдум» захватчиков в Запорожской области

7 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия все же решится провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, дальнейшие переговоры Киева и Москвы будут невозможны.

«Позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим. А если оккупанты пойдут по пути этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно потребуются в определенный момент», — сказал президент Украины.

Зеленский также предупредил, что все, кто будет помогать россиянам «хоть как-то реализовать это намерение», будут отвечать перед Украиной. Ранее сообщалось, что данные о запорожских коллаборантах, которые помогают российским оккупантам готовить псевдореферендум в Мелитополе, переданы в СБУ.

В Кремле уже прокомментировали это предупреждение Зеленского, попытавшись откреститься от того, что именно Москва готовит новую попытку аннексии украинских территорий.



Комментируя слова Зеленского о решении отказаться от любого диалога с РФ в таком случае, спикер главы кремлевского режима Дмитрий Песков соврал, что организацией псевдореферендумов занимаются некие "жители региона".



«Это же не мы проводим „референдум“. Тут, по всей видимости, надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается», — цитирует Пескова российская пропаганда.



Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил, что проведенный Россией псевдореферендум не будет иметь легитимного статуса, в каком формате его бы не провели. «Любое волеизъявление на территории Украины может производиться только в пределах и теми способами, которые предусмотрены законом Украины. В противном случае легитимность этого способа будет меньшей, чем опроса жителей ОСМД (объединения совладельцев многоквартирного дома) в вопросе о выборе цвета краски для поручней», — написал Стефанчук.

В то же время замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква допустил, что Россия не сможет провести так называемые «референдумы» на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской области.

«Не хотелось бы даже это анализировать, потому что мы уверены, что такого „референдума“ не произойдет, потому что эти территории не будут под контролем РФ. Постоянно посылая эти сигналы о проведении „голосования“, Москва демонстрирует, что сама не уверена, что ей удастся сохранить контроль над временно оккупированными территориями», — убежден Жовква.

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