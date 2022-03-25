Байден о Мариуполе: «Это невозможно представить, мы видели такое только в фильмах ужасов» 25 марта, 20:51 Цей матеріал також доступний українською Байден еще раз назвал путина военным преступником (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден еще раз заявил, что Путин является военным преступником, а также подтвердил, что весь мир должен сосредоточиться на том, чтобы остановить его и помочь Украине.

Об этом глава Белого дома заявил во время встречи в польском Жешуве с представителями международных неправительственных организаций, помогающих украинским беженцам.

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«Наши усилия должны быть направлены на то, чтобы остановить разрушения, вызванные человеком, которого я назвал военным преступником. Думаю, что он [путин] отвечает этому определению», - приводит слова Байдена Укринформ.



Для россии стало «определенной неожиданностью» то, что Запад выступил единым фронтом в отношении санкций против РФ. Против россии уже наложено «самые жесткие в мировой истории» санкции.

«Я видел эти крушения, детей, младенцев, матерей. Не надо понимать их язык, а достаточно посмотреть им глубоко в глаза, эта боль, которая есть в их глазах… Нет ничего хуже для родителей, чем страдание детей», — отмечает Байден.

Также он заявил, что сотни тысяч людей отрезаны от помощи, как в Мариуполе. "Это невозможно представить, мы видели такое только в фильмах ужасов", - подчеркнул Байден.