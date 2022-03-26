Российские оккупанты обстреляли Боярку, среди раненых есть ребенок
Последствия обстрела Боярки (Фото:Киевская областная прокуратура via Telegram)
В результате обстрела российскими войсками Боярки Киевской области ранены четыре мирных жителя, в том числе ребенок. По факту обстрела фастовская окружная прокуратура начала уголовные производства.
Об этом сообщила в Telegram Киевская областная прокуратура.
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«По данным следствия, 26 марта военнослужащие вооруженных сил РФ открыли огонь по городу Боярке. В результате применения оружия, по предварительной информации, ранения получили четыре человека, среди которых несовершеннолетний ребенок», — говорится в сообщении.
Отмечено, что среди поврежденной оккупантами инфраструктуры — многоэтажный и частные жилые дома, гаражи и другие объекты недвижимости.