Российские оккупанты обстреляли Боярку, среди раненых есть ребенок 26 марта, 18:27 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела Боярки (Фото:Киевская областная прокуратура via Telegram)

В результате обстрела российскими войсками Боярки Киевской области ранены четыре мирных жителя, в том числе ребенок. По факту обстрела фастовская окружная прокуратура начала уголовные производства.

Об этом сообщила в Telegram Киевская областная прокуратура.

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«По данным следствия, 26 марта военнослужащие вооруженных сил РФ открыли огонь по городу Боярке. В результате применения оружия, по предварительной информации, ранения получили четыре человека, среди которых несовершеннолетний ребенок», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что среди поврежденной оккупантами инфраструктуры — многоэтажный и частные жилые дома, гаражи и другие объекты недвижимости.