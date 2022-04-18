В Мариуполе двое полицейских предали Украину и перешли на сторону российских оккупантов

18 апреля, 14:51
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Российские оккупанты превратили Мариуполь в руины (Фото:REUTERS / Pavel Klimov)

Российские оккупанты превратили Мариуполь в руины (Фото:REUTERS / Pavel Klimov)

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В Мариуполе двое местных полицейских предали присягу и перешли на сторону оккупантов РФ, пока им сообщили о подозрении.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Старший инспектор и помощник дежурного дежурной части сектора отдела полиции № 4 Мариупольского райуправления полиции ГУ ЧП в Донецкой области предали присяге и начали работать на оккупационные власти РФ. Подозреваемые публично записали ролик, в котором заявили о своей измене.

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Колаборантам заочно сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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