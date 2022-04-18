Оккупанты завершают создание наступательной группировки на востоке Украины и пытаются захватить Мариуполь — Генштаб
Оккупанты пытаются захватить Мариуполь (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты завершают создание наступательной группировки в восточной операционной зоне.
Об этом сообщает Генштаб.
На донецком и таврическом направлениях противник восстанавливает боеспособность и восполняет запасы. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений и активизировать боевые действия.
Оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Северск и Покровское.
Основные усилия армия РФ сосредоточила в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, пытались установить полный контроль над городом Мариуполь. Оккупанты проводили наступательные действия на северодонецком, попаснянском и запорожском направлениях.
Противник безуспешно пытался закрепиться в районах населенных пунктов Кременная и Рубежное. Совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка. Успеха также не имел.
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