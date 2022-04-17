В Донецкой филармонии обманом мобилизовали в «армию ДНР» всех музыкантов: их бросили на Мариуполь как «пушечное мясо» — журналист 17 апреля, 14:26 Цей матеріал також доступний українською В Донецкой филармонии обманом мобилизовали на войну всех музыкантов (Фото:Донецкая филармония)

В оккупированном Донецке обманом мобилизовали в ряды подконтрольной РФ «армии ДНР» музыкантов местной филармонии. Их отправили под Мариуполь. Известно, что часть из них погибла почти сразу, в том числе известный джазмен Николай Звягинцев.

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Об этом рассказал журналист Денис Казанский.

По словам Казанского, музыкантов филармонии пригласили якобы для съемок сюжета на ТВ. А на месте объявили, что они будут немедленно отправлены на фронт. Вскоре музыкантов без всякой подготовки бросили под Мариуполь, где использовали фактически в качестве приманки для обнаружения огневых точек защитников города.



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В таких условиях большинство музыкантов уже погибло. Точно известно, что среди погибших оказался известный джазовый исполнитель Николай Звягинцев. О его смерти ранее сообщали российские СМИ.

Звягинцев был артистом концертного оркестра духовых инструментов и ансамбля Септет-Джаз. Военной выучки у него не было абсолютно, отметил журналист. У 38-летнего Звягинцева осталась жена и годовалая дочь.

По данным местных жителей, из филармонии обманом насильственно отправили на фронт 55 музыкантов. Их бросили на первую линию боя.

Как пишут местные жители в комментариях, этот случай не единичный. Точно также боевики «ДНР» поступили и с другими артистами — из Донецкой оперы и цирка.

«В соцсетях у людей шок, даже любители Россиюшки понимают, что музыкантов просто безжалостно отправили „на мясо“», — добавил Казанский.

В последние недели перед началом полномасштабной войны РФ против Украины россияне проводили незаконную мобилизацию в оккупированных с 2014 года районах Донецкой и Луганской областей. Жителей ОРДЛО забирали в мобилизационные центры, в том числе прямо посреди улицы.

По данным украинской разведки, россияне используют мобилизованных из ОРДЛО как пушечное мясо для выявления огневых позиций ВСУ.

Из-за значительных потерь в рядах «новобранцев» с Донбасса марионетки Кремля в «ЛДНР» усилили мобилизацию во время войны: на фронт забирают подростков от 16 лет, людей с инвалидностью и студентов. Возраст принудительной мобилизации был поднят с 55 до 65 лет.

Также оккупанты заставляют воевать против Украины жителей оккупированных после 24 февраля украинских городов.



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