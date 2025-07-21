В понедельник, 21 июля, российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву , есть более полутора десятков прямых попаданий, заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

В эфире телемарафона Єдині новини он подчеркнул, что ночь была тяжелой в плане обстрелов не только для Ивано-Франковской области.

«Ночь была очень сложной не только во Франковской области, также было громко и в других регионах. Киев — более полтора десятка попаданий, к сожалению. Так что в Киеве ночь была неспокойной, мягко говоря. Также атакован был Харьков и другие регионы», — заявил он.

Он также добавил, что на прошлой неделе россияне также наносили удары по Украину, однако больше по линии фронта.

«У этой атаки (21 июля — ред.) нет особенностей, потому что мы таких атак видели много. Серьезные разрушения по разным районам города», — подчеркнул он.

В ночь на 21 июля Россия атаковала Украину 450 целями, удалось сбить 403 из 423 дронов и «подавляющее большинство» ракет.

Точное количество сбитых и обезвреженных ракет ВС не называют, однако известно, что Россия атаковала:

5 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 Кинжал;

4 крылатыми ракетами Калибр;

1 крылатой ракетой Искандер-К;

14 крылатыми ракетами Х-101;

423 дронами ( шахедами и БПЛА-имитаторами).

Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в трех локациях, а также падение сбитых дронов — на 12 локациях.

Россияне совершили 12 ударов по Харькову, возник пожар. Ивано-Франковск подвергся самой масштабной атаке с начала войны, в трех селах громады повреждена инфраструктура.