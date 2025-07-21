Ивано-Франковск подвергся самой масштабной атаке с начала войны: город атаковали ракеты и БПЛА, есть пострадавшие

В ночь на понедельник, 21 июля, армия РФ массированно атаковала Ивано-Франковск ракетами и ударными БПЛА.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

По его словам, в результате атаки повреждена инфраструктура в трех селах громады. В одном из них, по предварительным данным, есть пострадавшие — все в легком состоянии. Информация о еще двух селах пока уточняется.

«К сожалению, ударов было очень много. Спасибо ПВО. Всем, кто приобщен к обороне города Ивано-Франковска. Это самая масштабная атака со времени полномасштабного вторжения», — отметил Марцинкив.

Обновлено в 10:40 Во время массированной атаки по Прикарпатью были зафиксированы попадания, подтвердила Светлана Онищук, глава Ивано-Франковской ОВА.

По ее словам, из-за падения обломков в Ивано-Франковской общине были повреждены жилые дома, разрушения зафиксированы и в Городенковской общине.

Обновлено в 08:18

Спасатели ГСЧС показали последствия ударов по Ивано-Франковской области. Пострадали четыре человека, среди которых ребенок. В двух районах области горели частные дома, гаражи, автомобили на открытой стоянке, производственно-складские помещения на площади 300 кв.м.