Ивано-Франковск подвергся самой масштабной атаке с начала войны: город атаковали ракеты и БПЛА, есть пострадавшие
Последствия ударов по Ивано-Франковской области 21 июля 2025 года (Фото: ГСЧС)
В ночь на понедельник, 21 июля, армия РФ массированно атаковала Ивано-Франковск ракетами и ударными БПЛА.
Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.
По его словам, в результате атаки повреждена инфраструктура в трех селах громады. В одном из них, по предварительным данным, есть пострадавшие — все в легком состоянии. Информация о еще двух селах пока уточняется.
«К сожалению, ударов было очень много. Спасибо ПВО. Всем, кто приобщен к обороне города Ивано-Франковска. Это самая масштабная атака со времени полномасштабного вторжения», — отметил Марцинкив.
Обновлено в 10:40 Во время массированной атаки по Прикарпатью были зафиксированы попадания, подтвердила Светлана Онищук, глава Ивано-Франковской ОВА.
По ее словам, из-за падения обломков в Ивано-Франковской общине были повреждены жилые дома, разрушения зафиксированы и в Городенковской общине.
Обновлено в 08:18
Спасатели ГСЧС показали последствия ударов по Ивано-Франковской области. Пострадали четыре человека, среди которых ребенок. В двух районах области горели частные дома, гаражи, автомобили на открытой стоянке, производственно-складские помещения на площади 300 кв.м.