Взрыв в Киеве во время ночной атаки 21 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на понедельник, 21 июля, армия РФ массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА . Сообщалось об интенсивных ударах по Киеву, Харькову и Ивано-Франковску. NV следит за последствиями атаки.

10:55 Россия продолжает нападать, потому что до сих пор не получила достаточно мощного ответа — премьер Свириденко о новой атаке РФ

10:17 Двое погибших и 15 раненых: после атаки РФ Зеленский назвал решение для защиты от массированных ударов

«Мы должны продолжать масштабирование [дронов-]перехватчиков. Это то решение, которое позволит защититься от массированных атак», — подчеркнул президент.

09:37 Россия атаковала Украину 450 целями, удалось сбить 403 из 423 дронов и «подавляющее большинство» ракет — Воздушные силы

Точное количество сбитых и обезвреженных ракет ВС не называют, однако известно, что Россия атаковала:

5 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 Кинжал;

4 крылатыми ракетами Калибр;

1 крылатой ракетой Искандер-К;

14 крылатыми ракетами Х-101;

423 дронами ( шахедами и БПЛА-имитаторами).

Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в трех локациях, а также падение сбитых дронов — на 12 локациях.

09:36 Ночью Россия массированно била по жилой, образовательной, транспортной инфраструктуре Украины — Игорь Клименко

Глава МВД Украины подтвердил, что больше всего пострадали Киев, Ивано-Франковская и Харьковская области.

09:24 На Киевщине тревога длилась почти 10 часов, Россия атаковала область дронами и ракетами — ОВА

Николай Калашник, глава Киевской ОВА, сообщил о таких последствиях атаки для Киевщины:

Пострадавших среди населения нет.

В Вышгородском районе повреждены хозяйственные постройки и автомобиль.

В Фастовском районе повреждены три частных дома, два автомобиля и складские помещения одного из предприятий.

09:01 В Хмельницкой области в результате ночной атаки России повреждены около 20 частных домов в Каменец-Подольском районе, сообщили в ОВА. Пострадавших нет.

08:22 Спасатели ГСЧС показали последствия ударов по Ивано-Франковской области. Пострадали четыре человека, среди которых ребенок. В двух районах области горели частные дома, гаражи, автомобили на открытой стоянке, производственно-складские помещения на площади 300 кв.м.

08:15 Пожар в ЖК и поврежденная станция метро. Последствия массированного удара РФ фиксируют в четырех районах Киева — фоторепортаж

На фото Reuters ниже — поврежденный ЖК Львовский квартал в Киеве.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

07:17 Ивано-Франковск подвергся самой масштабной атаке с начала войны: город атаковали ракеты и БПЛА, есть пострадавшие

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

По его словам, в результате атаки повреждена инфраструктура в трех селах общины. В одном из них, по предварительным данным, есть пострадавшие — все в легком состоянии. Информация по еще двух сел пока уточняется.

«К сожалению, ударов было очень много. Спасибо ПВО. Всем, кто приобщен к обороне города Ивано-Франковска. Это самая масштабная атака со времени полномасштабного вторжения», — отметил Марцинкив.

06:30. Отбой ракетной опасности по областям — Воздушные силы.

Атака ударных БПЛА продолжается.

06:06. Взрывы в Ивано-Франковске.

06:00. Скоростная цель на Тернопольщину/Ивано-Франковщину — Воздушные силы.

05:56. Воздушная тревога по всей Украине из-за взлета МиГ-31К.

05:01. В Дарницком районе Киева госпитализирован мужчина с множественными ранениями — Ткаченко.

04:49. Воздушные силы о движении БПЛА:

Хмельнитчина: БПЛА курсом на Дунаевке, Чемеровке;

Черкасская область: БпЛА курсом на Драбов, Золотоношу, Цветково;

Полтавщина: БпЛА мимо Диканьки, Опешни;

Киевщина: БпЛА мимо Борисполя на Киев, курсом на Васильков, Фастов, Бровары.

04:45. В Киеве в результате атаки поврежден вход на станцию метро Лукьяновская — Кличко.

«Пожара на станции нет. Сейчас там ужесточили режим проветривания», — отметил он.

04:40. Один человек погиб в результате атаки РФ на Киев — Ткаченко.

04:24. В Киеве в результате атаки поврежден вход станции метро. Предварительно без пострадавших — Ткаченко.

04:15. В Соломенском районе пожар в нежилом здании — Ткаченко.

04:12. Как сообщает начальник КМВА Тимур Ткаченко, последствия российской атаки фиксируют в трех районах Киева:

В Дарницком районе:

возгорание на крыше многоэтажки и нежилого здания;

пожар в супермаркете.

В Шевченковском районе:

возгорание в жилом доме, по другому адресу горят балконы.

В Днепровском районе:

пожар в торговых рядах и падение обломков на территорию детского сада.

04:03. Также бригада скорой выехала по вызову в Соломенский район Киева — Кличко.

Предварительно — падение обломков.

03:59. Виталий Кличко: В Днепровском районе Киева горят киоски. Медики на месте. Пострадавших пока не обнаружили.

Также вызов медиков в Шевченковский район. Там предварительно пожар.

03:50. Группа ракет через Харьковскую область — Воздушные силы.

03:49. Вызов медиков в Дарницкий и Днепровский районы Киева. Бригады направляются — Кличко.

03:37. Вновь зафиксирован взлет МиГ-31К — Воздушные силы.

03:21. В Ивано-Франковске работает ПВО — мэр.

02:27. До 11 вражеских попаданий зафиксировали в Харькове — глава ОВА Олег Синегубов.

02:20. Из акватории Черного моря зафиксированы пуски «Калибров» — Воздушные силы.

02:19. Российские оккупанты массированно атаковали Харьков ударными БПЛА. В городе раздалась серия взрывов.

«По информации, которая требует уточнения, все попадания в Киевском районе города по нескольким локациям. Пока информация о пострадавших не поступала. Относительно последствий — идет изучение на местах», — сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

02:10. В Дарницком районе Киева в результате атаки произошло возгорание крыши нежилого здания — КГВА.

01:38. В Харькове — взрыв. Началась массированная атака с воздуха на город — мэр города Игорь Терехов.

01:37. В Днепре, Харькове и Киеве раздались взрывы — СМИ.

00:56. Отбой угрозы по МиГ-31К — Воздушные силы.

В то же время массированная ударная БПЛА продолжается.

00:33. В Киеве работают силы ПВО — Кличко.

00:28. Воздушная тревога по всей Украине — зафиксирован взлет МиГ-31.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:26 21 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

23:51. Зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область РФ) — Воздушные силы.

23:40. В Киевской области зафиксированы российские ударные БПЛА, работают силы ПВО — КОВА.

23:31. Воздушные силы о движении БПЛА:

Харьковщина: БПЛА курсом на Балаклею, Лозовую, Мерефу;

Черниговщина: БПЛА мимо Козелец на Остер/Десну/Киевщину;

Киевщина: БПЛА курсом на Яготин, Переяслав, Вишенки;

Сумщина: более 20 групп БПЛА держат курс на Харьковщину/Черниговщину;

Днепропетровщина: БПЛА в районе Днепра, Синельниково, Самара, Магдалиновки;

Полтавщина: БПЛА мимо Решетиловки, Новых Санжаров, Гадяч;

Запорожье: БПЛА курсом по Днепропетровщине;

Николаевщина: большинство БПЛА в Одесской области.

22:59 Объявлена воздушная тревога в Киеве, Кировоградской области и в Золотоношском и Черкасском районах Черкасской области.



22:51 Воздушные силы обновили данные о шахедах над Украиной:

Харьковщина: БпЛА в направлении Лозовой, Балаклеи, Изюма;



Черниговщина: большинство БПЛА в направлении Киевщины;

Киевщина: БПЛА с Черниговщине курсом на Згуровку;

Сумщина: БПЛА в большинстве районов области курсом на Черниговщину, Полтавщину;

Днепропетровщина: Группы БпЛА на Павлоград, Синельниково;

Полтавщина: БПЛА на юге области, курс западный;

Запорожская область: БпЛА через Пологовский район, курс северный;

Херсонщина: группы дронов курсом на Николаевщину.

22:28 Новые группы шахедов по акватрии Черного моря летят в направлении Николаевской области, сообщают Воздушные силы.



22:26 Объявлена воздушная тревога на всей территории Днепропетровской области и Киевской области (без Киева).



22:20 Объявлена воздушная тревога в Николаевской области.



22:01 Объявлена воздушная тревога в Полтавской области.



21:58 Воздушные силы обновили данные о шахедах над Украиной:

Харьковщина: группы БпЛА мимо Изюма и Балаклеи, курс западный;



Черниговщина: БпЛА через Мену, Батурин, Корюковку, курс юго-западный;

Сумщина: БПЛА через Шосткинский, Конотопский, Роменский и Сумский районы, курс преимущественно южный;

Днепропетровщина: группа БпЛА через Синельниковский район, курс на Днепр, Павлоград;

Запорожская область: БПЛА через Пологовский район, курс северный.

21:56 В Павлограде Днепропетровской области раздался взрыв, сообщает Суспільне.



21:33 Новые группы шахедов заходят из Донецкой области в сторону Харьковской, сообщают Воздушные силы.



В 21:11 Воздушные силы сообщили, что шахеды атакуют территорию Украины с юга через Запорожскую область и с севера через Сумскую область.

В 21:14 в Воздушных силах добавили, что группы шахедов заходят в украинское воздушное пространство также через север Черниговщины.

По состоянию на 21:20 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Донецкой, Запорожской (вместе с городом Запорожье) и Харьковской (без Харькова) областях, а также в Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самаровском районах Днепропетровской области.