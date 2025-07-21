Массированный удар РФ по Харькову: в городе прогремело более 10 взрывов, сообщается о пожаре

В ночь на понедельник, 21 июля, российские оккупанты массированно атаковали Харьков ударными БПЛА. В городе прогремела серия взрывов. Сообщается о пожаре.

Обновлено в 02:50. По уточненной информации, враг совершил 12 ударов по Харькову этой ночью — мэр.

Обновлено в 02:32. По информации Игоря Терехова, в одном из ЖК Харькова в результате прилета выбило окна. Также повреждены дорога, трамвайные рельсы и электросеть.

«Еще одно из последствий атаки с воздуха на Харьков — пожар на гражданском предприятии. О пострадавших — информации пока нет», — добавил он.

Обновлено в 02:26. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в городе зафиксировано до 11 попаданий.

О взрывах в Харькове сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

«По информации, которая требует уточнения, все попадания в Киевском районе города по нескольким локациям. Сейчас информация о пострадавших не поступала. Относительно последствий — идет изучение на местах», — отметил он.

По словам мэра, российская атака на город продолжается.