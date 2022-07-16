В ТРО Днепра опровергли фейк об утечке ядовитого гептила в регионе 16 июля, 23:53 Геннадий Корбан (Фото:ДнепрTV)

Глава Центра терробороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что информация об утечке в регионе опасного для человека компонента ракетного топлива гептила не соответствует действительности. Фейк распространяется по враждебным источникам.

«Уверяю жителей Днепра, что информация, распространяемая враждебными источниками, это фейк и откровенная ложь. Также утверждаю, что российское руководство собиралось совершить террористический акт в Днепре невиданных масштабов, сравнимый с ядерной катастрофой. Однако руководство области и города заранее позаботились об этой проблеме», — сказал он.



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Корбан добавил, что руководство области и города с первой декады марта до конца апреля ввело беспрецедентные меры по утилизации гептила и его производных на предприятиях, где хранилось это ракетное топливо. Соответственно, нанесенный удар по Южному машиностроительному заводу не привел к утечке.

Гептил – это компонент ракетного топлива, опасный для человека.

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