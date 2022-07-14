Сообщения об «отсутствии» систем ПВО в Харькове — это фейк российской пропаганды — ОВА

14 июля, 16:08
Дом в Харькове после ракетного удара РФ (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Дом в Харькове после ракетного удара РФ (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что сообщения о якобы отсутствии систем противовоздушной обороны в Харькове — это фейк россиян.

«Если отслеживать настроения тех сообщений, которые появляются в соцсетях, можно заключить, что их инициатором безусловно является российская пропаганда, которая не воспринималась здесь ни в каком виде. Российские пропагандисты поняли, что нужно как-то менять настроения харьковчан, потому что они категорически настроены по отношению к захватчикам», — сказал он в интервью Укринформу.

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По его словам, пропаганда разгоняет "зраду", что якобы Харьковскую область «забыли и так далее».

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Синегубов заявил, что сейчас необходимости и оснований проведения массовой, организованной эвакуации из Харькова нет.

«Мы проводили эвакуацию из города в начале войны, когда была угроза вторжения российских войск и взятия в оккупацию самого Харькова. Конечно, мы понимаем, что враг не оставил свои планы, поэтому работаем над обороноспособностью города и области», — сказал он.

Глава ОВА добавил, что в городе сегодня находятся около 700-800 тысяч человек.

В ночь на четверг, 14 июля, войска РФ нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Основянскому районам Харькова.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате атаки нет.

https://www.youtube.com/watch?v=58mr-X4riF8&t=1145s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Харьковская область Харьков Война России против Украины

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