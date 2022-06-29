Ракетная атака на Днепр: семь человек ранены, в том числе шестилетний ребенок

29 июня, 11:20
Семь человек пострадали в результате ракетной атаки оккупантов на Днепр (Фото:ГСЧС)

Семь человек пострадали в результате ракетной атаки оккупантов на Днепр (Фото:ГСЧС)

В Днепре в результате ракетных ударов российских оккупантов семь человек получили ранения, в том числе шестилетний ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

«У нас семеро раненых из-за вчерашнего вражеского „прилета“ в Днепр. Среди них и 6-летний мальчик. Его задело стекло от разбитого взрывом стекла», — написал он.

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По его словам, двух человек медики госпитализировали, пятеро лечатся дома.

28 июня Россия выпустила по Днепру шесть ракет, четыре из которых удалось сбить. Остальные две повредили СТО и железную дорогу.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что в месте попадания ракеты не было военных, оружия или военной техники.

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Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в Telegram, что в результате прилета ракеты в здание СТО на прилегающей территории повреждено почти три с половиной десятка автомобилей. Также повреждены три бокса, несколько одноэтажных построек и ангар.

По его данным, вторая ракета попала по территории промышленного предприятия, там есть разрушение зданий.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты Ракетные удары Город Днепр Война России против Украины

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