Ракетная атака на Днепр: семь человек ранены, в том числе шестилетний ребенок
Семь человек пострадали в результате ракетной атаки оккупантов на Днепр (Фото:ГСЧС)
В Днепре в результате ракетных ударов российских оккупантов семь человек получили ранения, в том числе шестилетний ребенок.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
«У нас семеро раненых из-за вчерашнего вражеского „прилета“ в Днепр. Среди них и 6-летний мальчик. Его задело стекло от разбитого взрывом стекла», — написал он.
По его словам, двух человек медики госпитализировали, пятеро лечатся дома.
28 июня Россия выпустила по Днепру шесть ракет, четыре из которых удалось сбить. Остальные две повредили СТО и железную дорогу.
Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что в месте попадания ракеты не было военных, оружия или военной техники.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в Telegram, что в результате прилета ракеты в здание СТО на прилегающей территории повреждено почти три с половиной десятка автомобилей. Также повреждены три бокса, несколько одноэтажных построек и ангар.
По его данным, вторая ракета попала по территории промышленного предприятия, там есть разрушение зданий.
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