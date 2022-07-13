Кремль распространяет фейк о якобы скором прекращении поставок оружия США — ЦПД 13 июля, 16:27 Российские пропагандисты (Фото:Скриншот/Youtube/Гроші/ТОП ляпов российской пропаганды)

Российская пропаганда начала распространять новый фейк. На этот раз кремлевские медиа заявляют, что якобы Украина останется без американского вооружения.

Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Как уточнили в ведомстве, ссылаясь на материал The Washington Times, кремлевские медиа создали десятки материалов, в которых рассказывают, что «поставки вооружения США Украине могут быть остановлены».

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В СНБО объясняют, эти громкие заявления — выдумки Кремля, поскольку в материале речь идет о «неограниченности боеприпасов НАТО», а потому, как заявляет военный аналитик Марк Канчиан, «нет никаких сомнений», что США могут «продолжать поставки в Украину».

В ведомстве отмечают, что на фоне уничтожения большого количества российских складов с боеприпасами в последние недели Россия пытается проводить информационно-психологическую операцию о том, что якобы «Украина не успеет достичь паритета вооружений с РФ, чтобы перейти в контрнаступление».

«Однако Украина неоднократно заявляла, что стандарты ведения боевых действий ВСУ отличаются от российских, и с помощью HIMARS можно будет достичь паритета вооружение уже в ближайшее время», — подчеркнули в ЦПД при СНБО.

1 мая главнокомандующий Валерий Залужный анонсировал отказ украинских военных от советского оружия и переход на образцы НАТО. В эфире Радио НВ военный эксперт, редактор издания Defense Express Валерий Рябых заявил, что Вооруженные Силы Украины проводят уникальный для мировой практики сверхбыстрый переход на новые системы вооружения и натовские стандарты.



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