Павел Барри

Павел Барри

Вице-президент и директор Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта при Atlantic Council

От чуда на Днепре до трясины. Чем закончится война в Украине — четыре новых сценария

14 июля, 09:18
Эксклюзив НВ

В самом начале марта, вскоре после вторжения России в Украину, мы изложили четыре сценария развития войны. Четыре месяца спустя мы пересматриваем все варианты

Колонка написана в соавторстве с Питером Энгельке и Джеффри Чиммино из Центра стратегии и безопасности имени Брента Скоукрофта

В начале марта мы отмечали, что несколько факторов указывают на то, что дело обернулось в пользу Запада, включая международную поддержку Украины, решимость Киева бороться и вновь обретенную трансатлантическую солидарность. Вот уже почти середина июля. За это время блицкриг России потерпел крах, трансатлантические союзники и партнеры стали смелее в своих действиях, а НАТО готовится принять Финляндию и Швецию.

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Четыре месяца спустя мы решили пересмотреть все предыдущие версии. Ведь прогнозирование — стратегическая задача и при ее выполнении требуется вернуться к исходным данным. Предположения и сценарии должны меняться в соответствии с фактическими событиями. Если сценарии строятся на ошибочных предположениях или не соответствуют событиям на местах, они не будут полезны для политиков, стремящихся разработать согласованные стратегии.

Итак, сделаем ревизию наших исходных четырех сценариев и предложим их изменение в свете новых событий в Украине:

Сценарий № 1: Чудо на Днепре

В сценарии начала марта мы предсказывали вероятность неожиданно сильного украинского сопротивления, которое вынудит Россию осуществить быстрый вывод войск из Украины. Этот сценарий сейчас не кажется чудом, так как победа украинцев сегодня более вероятна, чем казалась в начале марта.

По состоянию на июль прогноз таков: Усиленная западными санкциями против России и предоставлением все более смертоносной военной техники, Украина выдерживает наступление России на востоке. У ВСУ лучшее снаряжение, превосходство в руководстве и тактике, боевой дух войск на высоте, и Украина начинает мощное контрнаступление. ВСУ оттесняют российские войска с оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также с юга Украины: отвоевывают Мариуполь и другие территории вдоль Азовского моря. Затем готовятся к штурму Крыма.

Продвижение Украины наталкивается на все более резкие угрозы эскалации со стороны Кремля. Хотя эти угрозы уже звучат, как заезженная пластинка, западные и украинские спецслужбы на этот раз придают большее значение ядерной угрозе, поскольку считают, что нападение на Крым — это настоящая красная линия для Москвы.

Это момент, когда Россия и Украина достигают соглашения о прекращении войны. Украина согласна не вступать в НАТО, в то время как Россия согласна уважать границы страны до 2014 года (минус Крым, решение по которому отложено на неопределенный срок) и стремление Киева к членству в Евросоюзе. Президент России Владимир Путин, тем не менее, пытается претендовать на победу и уходит, переключая внимание на удержание своей прохудившейся власти.

Трансатлантическое сообщество обновлено. Москва, как государство, обладающее ядерным оружием, по-прежнему опасна, но ее конвенциональные силы истощены. Финляндия и Швеция присоединяются к Альянсу. В целом, ситуация в области европейской безопасности для НАТО улучшена, поскольку Россия ослаблена и удержана от дальнейших военных авантюр, а члены НАТО более сплочены.

Сценарий № 2: Трясина

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Теги:   Донбасс Владимир Путин НАТО Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная помощь Американское оружие Прогнозная аналитика Ядерный шантаж Деоккупация Крыма Война России против Украины

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