Россия вывела в Черное море на боевое дежурство носитель Калибров — Гуменюк 12 января, 14:04 Военный корабль РФ в Черном море (Фото:missilethreat.csis.org)

Российские оккупанты вывели в Черное море на боевое дежурство подлодку с Калибрами. На ней насчитывается четыре ракеты.

Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

Она уточнила, что в Черном море также находятся два корабля, которые, скорее всего, собирают надводную обстановку. Она предположила, что из них запускались те БПЛА для разведки оперативно-тактического уровня, которые в течение двух суток сбивали украинские военнослужащие.

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Она напомнила, что за последние дни Силы обороны дважды сбивали беспилотники в Николаевской области и один раз в Одесской области.

«Это говорит о повышении такой активности в сборе информации. Как правило, это происходит именно перед подготовкой к удару», — отметила Гуменюк.

12 января в Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ наращивают авиационную группировку на территории Беларуси под видом совместных с Минском учений. В Генштабе заявили, что растет угроза нанесения ракетных и авиаударов по территории Украины.

8 января в Главном управлении разведке заявили, что в ближайшие дни РФ может устроить новую ракетную атаку по украинской инфраструктуре, поскольку в Кремле стремятся оставить украинцев без электричества на фоне морозов.

Ранее в украинской разведке сообщали, что у России осталось высокоточных ракет на два-три массированных удара по Украине. Руководитель ГУР Кирилл Буданов отмечает, что речь идет только об имеющихся снарядах без производства новых.

Последнюю массированную ракетную атаку Россия совершила во время новогодних праздников 31 декабря и 1 января. Тогда силы ПВО сбили 12 из более чем 20 российских крылатых ракет и все дроны, атаковавшие Украину. В то же время вражеские снаряды или их обломки ударили по Киеву, Запорожью, Хмельницкому и Николаеву, убив и ранив мирных жителей.