«Берегут ракеты для войны у себя дома». На что направлены дроновые атаки по Украине и какова новая тактика россиян — интервью 2 января, 18:51 Эксклюзив NV Последствия российского ракетного удара по Киеву, 31 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Основная цель россиян во время последних ракетных и дроновых атак по украинским городам состоит в терроре мирного населения и попытке нанести удары по центру Киева, рассказал в интервью Радио НВ Иван Якубец, военный эксперт, экс-командующий десантно-штурмовых войск Украины.

— Мы видели серию массированных обстрелов Украины в новогоднее время. Один человек погиб, 20 ранены. Что это была за атака в эти дни? Речь уже не шла об объектах критической инфраструктуры, хотя и они были повреждены, но было много гражданских объектов. Это была попытка запугать?

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— Да, это откровенные террористические действия, которые Российская Федерация совершает против украинского народа. Это откровенно военное преступление, по всем показателям международного законодательства, поэтому оно подлежит строгой регистрации и подаче соответствующих данных в будущий суд, все же мы надеемся, что оно будет.

Это акция для устрашения украинского народа, чтобы наши люди вздрогнули и начали просить наше руководство поскорее заключить мирный договор с Российской Федерацией. Это, как они говорят, «принуждение к миру» после того, как они захватили часть наших территорий, 20% территории нашего государства, теперь они пытаются принудить нас к миру. Это один из актов этих действий.

— Министерство обороны России заявило, что они обстреляли Киев, нанеся якобы удар по оборонно-промышленному комплексу. Затем последовало сообщение, что они «в иностранных наемников» целились.

Речь идет об отеле в Печерском районе, где действительно останавливались иностранцы, мы видели, что там был ранен японский журналист. Действительно ли это был прицельный огонь по гражданам другой страны, чтобы также устрашать и их?

— Нет, это не так, это случайность с японским журналистом. Дело в том, что Россия проводит массированные удары таким, они дерутся по территории, у них сейчас нет какой-то общей конкретной цели налетов, которые они проводят в последние дни. Они бьют прямо по плоскости, как говорится, для того, чтобы запугать людей, куда попадет, туда попадет. это прежде всего. Важные объекты, инфраструктурные и энергетические, вот по ним они могут бить прицельно. А по остальным они просто в тот район посылают, это во-первых.

Во-вторых, влияют некоторые факторы на точность этих ударов. Они стреляют ракетами Х-59, эти ракеты еще советского производства, 1970-х годов. Есть модернизированные, но все равно уже все устаревшие, вопросы по координации действия этих ракет. В этой связи можно сказать, что точность хромает очень сильно, в том числе и Shahed не очень высокоточны. Кроме того, им приходится сильно маневрировать в связи с тем, что мы наладили систему их перехвата и уничтожения.

Поэтому им задают программами и пытаются управлять таким образом, чтобы обойти ПВО, это нужно делать маневры. Эти маневры сбивают ракеты с направлений, с курсов иногда, в результате они бьют не по точно запланированным каким-то целям, а куда-нибудь. Во-вторых, я думаю, что все же главное — это просто удар в Киев, центр Киева, где-то ближе к центру, вот их задача.

— А мы видим, что изменился характер обстрелов? По количеству ракет, использованию Shahed и по очередности использования то ракет, то дронов или наоборот? Время суток, когда ведется обстрел, обстреливаемые объекты?

— Да.

— Можете объяснить, что происходит, почему они постоянно меняют способ обстрела?