Массированные удары по Украине. У России осталось ракет на две с половиной атаки, с боеприпасами тоже будет катастрофа — Буданов 1 января, 16:58 Остатки неразорвавшихся российских Ураганов в Харькове, 21 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что у России осталось ракет на два с половиной массированных удара по Украине. Речь идет только о имеющихся в наличии, без производства новых.



Об этом он сказал в интервью в эфире телемарафона, опубликованном 31 декабря.

По словам Буданова, у РФ осталось, грубо говоря, полторы сотни ракет. При благоприятных условиях в месяц россияне могут изготовлять до 50 ракет Х-101 и Калибр — на работу для одной ракетной атаки уходит полтора-два месяца.

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«Если убрать производство новых ракет и взять то, что есть на сегодняшний день, они выйдут в ноль через две с половиной таких атак[…] Этот вопрос широко не тиражируется, но у них уже пошли значительные проблемы с обычными видами вооружения — артиллерийскими боеприпасами. Там тоже будет катастрофа», — сказал глава разведки.

По прогнозам Буданова, до марта проблемы с боеприпасами в оккупантов будут «явными для всех». Сейчас количество их использования упало до 19−20 тысяч за сутки (раньше было 60 тысяч) и цифра будет уменьшаться, говорит он. ВСУ же используют за сутки такое количество боеприпасов, которое в среднем производят две−три европейские страны в месяц, рассказал Буданов.

По данным украинской разведки, в России осталось от 13 до 27% оперативно-тактических ракет морского, авиационного и наземного базирования собственного производства.

Во время массированной российской атаки на Украину 31 декабря украинские силы ПВО сбили 12 из более 20 крылатых ракет РФ. В Киеве взрывы прогремели в трех районах — один человек погиб, 22 пострадали. Также повреждены отели и Дворец Украина в центре города. Атаковали Хмельницкую, Запорожскую области и Николаев — во всех регионах есть пострадавшие, в том числе дети.

