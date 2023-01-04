У России осталось ракет на 2−3 массированных обстрела — разведка 4 января, 09:20 В разведке оценили запас ракет у РФ для массированных ударов (Фото:Полиция Киевской области)

По данным украинской разведки, у России осталось высокоточных ракет на два-три массированных удара.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Он уточнил, что речь идет о ракетах Х-101, Х-555 и Калибр.

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Представитель разведки объяснил, что когда речь идет о возможности 2−3 ударов, подразумевается, РФ применит примерно 80 ракет, но это число может быть больше.

«Например, 31 декабря агрессор применил только 20 крылатых ракет, хотя перед этим применяли примерно 70 или даже больше. Так что, говоря о 2−3 ударах, мы имеем в виду именно массированную атаку», — добавил Скибицкий.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что у РФ осталось примерно полторы сотни ракет. При благоприятных условиях в месяц россияне могут изготовлять до 50 ракет Х-101 и Калибр — на набор для одной ракетной атаки уходит полтора-два месяца.