В Беларуси продлили военные учения 26 августа, 19:10 Армия Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

В Беларуси военные учения продлены как минимум до 3 сентября, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

По информации наблюдателей, 28 августа станет выходным днем для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также станет 27 августа. Только 227 общевойсковой полигон Борисовский работает без выходных. Он продлен с 27 августа и до 3 сентября.

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График продленных учений на беларуских полигонах:

227 общевойсковой полигон Борисовский ( Борисовский район) до 03.09;

Борисовский район) до 03.09; Полигон Гожский 6 омбр. ( Гродненский район) до 02.09;

Гродненский район) до 02.09; Полигон Брестский 38 одшбр. ( Брестский район) до 03.09;

Брестский район) до 03.09; Полигон Осиповичский 51 абр. ( Осиповичский район) до 02.09;

Осиповичский район) до 02.09; 212-й авиационный полигон Неман ( Новогрудский район) до 02.09;

Новогрудский район) до 02.09; 230 общевойсковой полигон Обуз-Лесновский ( Барановичский район) 02.09;

Барановичский район) 02.09; 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО Доманово ( Ивацевичский район) до 02.09;

Ивацевичский район) до 02.09; Полигон Лепельский 19 омбр. ( Лепельский район) до 03.09.

Активисты отмечают, что очередное продление учений на неделю с 29 апреля.

«Общее число продлений составило 18 недель. Стоит отметить, что беларуская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению ввиду отсутствия реального боевого опыта», — добавили там.

24 августа глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что никаких новых угроз со стороны Беларуси для Украины нет.

19 августа белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь «не будет нападать» на Украину.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Беларуси, в том числе на аэродроме Зябровка, вызывает беспокойство.

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