Расположение ракетных систем вдоль границы с Беларусью вызывает беспокойство — Залужный 16 августа, 22:03 Белорусские военнослужащие (Фото:Минобороны Беларуси)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявли, что расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Беларуси, в том числе на аэродроме Зябровка, вызывает беспокойство.

Своим канадским коллегам он рассказал, что оккупационные войска продолжают наступать по всей линии фронта. При этом ежедневно россияне совершают около 700−800 обстрелов наших позиций, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов.

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15 августа мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия накапливает в Беларуси значительные силы для массированного ракетного удара по Украине.

Группа выяснила, что на аэродроме находятся от 10 до 14 единиц зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф, три радиолокационные станции КАСТА-2Е2 и 48Я6 Подлет, два зенитных комплекса Панцирь. Также там расположен склад боеприпасов с минимумом 15−60 ракет для ЗРК С-300/400. Активисты также выяснили, что российские военные самолеты Ил-76 подвозят ракеты для С-400 в аэропорт Гомель, откуда их везут в Зябровку.

Режим диктатора Александра Лукашенко поддерживает Россию в полномасштабной войне против Украины. Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует для своей полномасштабной агрессии аэродромы и воздушное пространство Беларуси, белорусскую инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.



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