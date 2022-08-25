Беларусь на этой неделе проведет учения территориальных войск 25 августа, 17:04 Армия Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

Беларусь проведет учение территориальных войск Минска. Они запланированы на 27 августа.

Об этом сообщает провластное издание БелТа.

Отмечается, что сегодня на Осиповичском полигоне войска территориальной обороны Минска провели учебные стрельбы из противотанковых пушек МТ-1. При этом уже на 27 августа в Беларуси запланированы командно-штабные учения военнообязанных.

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«Во время учения будет отработан ряд вопросов по усилению охраны важных объектов в столице», — заявил начальник управления территориальной обороны Беларуси Андрей Матиевич.

В Беларуси территориальные войска начали формировать еще с 2011 года, но процесс полностью не завершили. Минобороны Беларуси начало проверку территориальных подразделений после полномасштабного вторжения России в Украину.

24 августа глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что никаких новых угроз со стороны Беларуси для Украины нет.

19 августа белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь «не будет нападать» на Украину.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Беларуси, в том числе на аэродроме Зябровка, вызывает беспокойство.

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