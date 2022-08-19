«Нет у меня никакого желания». Диктатор Лукашенко заявил, что Беларусь «не будет нападать» на Украину 19 августа, 16:22 Диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь «не будет нападать» на Украину.

Об этом сообщает Белта.

«Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего?», — сказал он.

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Диктатор считает, что Беларуси «надо утихомириться».

Лукашенко соврал, что сегодня воюют не Россия и Украина, а «весь блок НАТО и Америка прежде всего».

С начала полномасштабного вторжения Россия выпускает свои ракеты по Украине с территории Беларуси. Например, 16 августа во время воздушной тревоги в Житомирском районе прогремели два взрыва. Ракеты были выпущены с территории Беларуси.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Беларуси, в том числе на аэродроме Зябровка, вызывает беспокойство.

15 августа мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия накапливает в Беларуси значительные силы для массированного ракетного удара по Украине.

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