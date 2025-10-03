Умеров рассказал, какое именно оружие и с какой целью собирается экспортировать Украина

Украина планирует запустить управляемый экспорт оружия , который станет одним из источников наполнения бюджета страны для оборонных закупок.

Об этом в пятницу, 3 октября, сообщил бывший министр обороны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров.

«Готовим Технологическую ставку. Ключевой фокус — как увеличить финансирование для закупки вооружения для наших военных», — говорится в заметке Умерова, размещенной в Telegram.

Он подчеркнул, что экспорт оружия станет одним из инструментов по наполнению бюджета для оборонных закупок.

«Будем экспортировать только то, что есть в избытке и имеет свободные производственные мощности. Приоритет остается сохранение потенциала для нужд ВСУ и обеспечения безопасности поставок», — заверил Умеров.

По его словам, накануне в СНБО было проведено подготовительное совещание с Министерством обороны Украины, Министерством экономики, Министерством финансов, военным руководством и разведками.

«Все подготовили конкретные материалы по производственным возможностям и имеющимся запасам», — сообщил секретарь СНБО.

Он также отметил, что сейчас ожидают доклад от правительства, Минобороны, военного руководства и разведок с алгоритмом запуска экспорта. То есть, когда, в каких объемах и по каким механизмам.

Умеров добавил, что на Ставке отдельно будет обсуждаться российский удар по Украине в ночь на 3 октября.

«Минэнергетики и Воздушные силы будут докладывать о состоянии энергосистемы и защите объектов», — пояснил он.

Кроме того, на Ставке будут рассмотрены ответы врагу, а именно — дальнобойные операции.