Подполковник ВСУ, летчик 39-й бригады тактической авиации, полный кавалер ордена За мужество Андрей Онуфрак с позывным Хулиган рассказал в интервью Radio NV о работе авиации, рискованных операциях и ежедневном быте пилотов.

— Слушайте, а почему Хулиган?

— С курсантских времен еще так пошло, инструктор как-то сказал так относительно маневров, пилотирования, техники пилотирования. Как-то все так и [сложилось с позывным].

— Немного смешно, да?

— Немножко позволял и позволяю себе пилотировать на пределе возможностей. [Из-за] опасного пилотирования, которое выполняю, как-то все так пошло.

— Вы работаете не на F-16, вы работаете на наших самолетиках советских образцов. Наверное, одних из лучших в нашем авиапарке еще с советских времен — Су-27. Если сейчас говорить об авиации, ее удельном весе, значении новых образцов… Хотя, опять же, про F-16 нельзя сказать, что это новый образец, да?

— Да, не новый образец, но все равно он более современный, более усовершенствованный, чем Су-27. Но на этом этапе и Су-27, и МиГ-29 выполняют очень большой объем работы, который мы помогаем разделить с F-16. Так что нельзя сказать, что самолеты советского образца ничего не делают.

Они даже делают иногда больше, чем те же самые образцы западного вооружения, иногда, наоборот, F-16 больше подходит для уничтожения воздушных целей. Как сказал мой побратим, которого, к сожалению, уже нет: «Мы все бомбардировщики, просто еще кто-то об этом не знает».