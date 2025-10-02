«Почти каждый вылет — по нам летят ракеты». Украинские летчики работают на пределе своих возможностей — разговор с пилотом Су-27 Онуфраком

2 октября, 20:01
NV Премиум
Поделиться:
Украинский истребитель Су-27 (Фото: 39-я бригада тактической авиации/Facebook)

Украинский истребитель Су-27 (Фото: 39-я бригада тактической авиации/Facebook)

Автор: Василий Пехньо

Подполковник ВСУ, летчик 39-й бригады тактической авиации, полный кавалер ордена За мужество Андрей Онуфрак с позывным Хулиган рассказал в интервью Radio NV о работе авиации, рискованных операциях и ежедневном быте пилотов.

 — Слушайте, а почему Хулиган?

— С курсантских времен еще так пошло, инструктор как-то сказал так относительно маневров, пилотирования, техники пилотирования. Как-то все так и [сложилось с позывным].

Реклама

— Немного смешно, да?

— Немножко позволял и позволяю себе пилотировать на пределе возможностей. [Из-за] опасного пилотирования, которое выполняю, как-то все так пошло.

— Вы работаете не на F-16, вы работаете на наших самолетиках советских образцов. Наверное, одних из лучших в нашем авиапарке еще с советских времен — Су-27. Если сейчас говорить об авиации, ее удельном весе, значении новых образцов… Хотя, опять же, про F-16 нельзя сказать, что это новый образец, да?

— Да, не новый образец, но все равно он более современный, более усовершенствованный, чем Су-27. Но на этом этапе и Су-27, и МиГ-29 выполняют очень большой объем работы, который мы помогаем разделить с F-16. Так что нельзя сказать, что самолеты советского образца ничего не делают.

Читайте также:
«Крайне дешевые, приличная дальность». Что известно о ракетах Barracuda, которые США рассматривают для передачи Украине — авиаэксперт

Они даже делают иногда больше, чем те же самые образцы западного вооружения, иногда, наоборот, F-16 больше подходит для уничтожения воздушных целей. Как сказал мой побратим, которого, к сожалению, уже нет: «Мы все бомбардировщики, просто еще кто-то об этом не знает».

Теги:   Интервью NV Радио NV Война России против Украины F-16 Су-27 Су-30 ЗРК С-300 ЗРК С-400

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies